Tuyển Nhân viên Marketing Cầu lông FBSHOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Cầu lông FBSHOP
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 9/70 ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Viết bài content trên website và facebook của hệ thống
Viết kịch bản video mạng xã hội tiktok, youtube
Seo website ( có đào tạo)
Tổng hợp các tin tức mới, sản phhẩm mới trên cổng truyền thông
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
sử dụng được máy tính
có kỹ năng viết và triển khai nội dung
sử dụng được các phần mềm chỉnh sửa ảnh
chăm chỉ, sáng tạo
Tại Cầu lông FBSHOP Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong team marketing trẻ năng động
Công việc nhẹ nhàng, giờ hành chính
Được hỗ trợ đào tạo, học seo website
Lương tháng t13, nghỉ lễ, du lịch đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cầu lông FBSHOP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
