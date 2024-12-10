Tuyển Nhân viên Marketing Cầu lông FBSHOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9/70 ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Viết bài content trên website và facebook của hệ thống

Viết kịch bản video mạng xã hội tiktok, youtube

Seo website ( có đào tạo)

Tổng hợp các tin tức mới, sản phhẩm mới trên cổng truyền thông

Yêu Cầu Công Việc

sử dụng được máy tính

có kỹ năng viết và triển khai nội dung

sử dụng được các phần mềm chỉnh sửa ảnh

chăm chỉ, sáng tạo

Tại Cầu lông FBSHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong team marketing trẻ năng động

Công việc nhẹ nhàng, giờ hành chính

Được hỗ trợ đào tạo, học seo website

Lương tháng t13, nghỉ lễ, du lịch đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển

