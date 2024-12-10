Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE
- Hà Nội:
- FLC Landmark Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu, thu thập thông tin về sản phẩm, thị trường, nhu cầu khách hàng, sản phẩm của các công ty khác,..
Lên ý tưởng, lập kế hoạch Digital MKT cho sản phẩm của công ty
Sáng tạo nội dung hấp dẫn, thực hiện các chiến dịch truyền thông cho sản phẩm của công ty trên các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội : Fb, Youtube, Tik Tok, Google,..nhằm tiếp cận các đối tượng khách hàng tiềm năng
Đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép
Thực hiện các báo cáo định kỳ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu, hottrend,...
Có kỹ năng tổ chức, phân tích, đánh giá các kế hoạch marketing.
Có kỹ năng chỉnh sửa ảnh cơ bản
Biên tập linh hoạt nội dung tốt, sáng tạo, đa dạng phong cách
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm MKT các sản phẩm xây dựng, đá mỹ nghệ,..
Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI