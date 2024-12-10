Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - FLC Landmark Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Nghiên cứu, thu thập thông tin về sản phẩm, thị trường, nhu cầu khách hàng, sản phẩm của các công ty khác,..

Lên ý tưởng, lập kế hoạch Digital MKT cho sản phẩm của công ty

Sáng tạo nội dung hấp dẫn, thực hiện các chiến dịch truyền thông cho sản phẩm của công ty trên các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội : Fb, Youtube, Tik Tok, Google,..nhằm tiếp cận các đối tượng khách hàng tiềm năng

Đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép

Thực hiện các báo cáo định kỳ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành MKT, quản trị kinh doanh,.. hoặc các ngành khác liên quan

Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu, hottrend,...

Có kỹ năng tổ chức, phân tích, đánh giá các kế hoạch marketing.

Có kỹ năng chỉnh sửa ảnh cơ bản

Biên tập linh hoạt nội dung tốt, sáng tạo, đa dạng phong cách

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm MKT các sản phẩm xây dựng, đá mỹ nghệ,..

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE

