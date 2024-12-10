Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Phân tích tìm hiểu về sản phẩm - dịch vụ của công ty

Phân tích nhu cầu khách hàng

Tìm kiếm thông tin theo kế hoạch để xây dựng nội dung

Viết và biên tập content (nội dung) cho website

Tối ưu, chỉnh sửa content chuẩn SEO

Sáng tạo nội dung trên Website, Linked in.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Năm 3/ Năm cuối Đại học.

Văn phong hay, có khả năng viết bài, content chuẩn SEO.

Bảo mật thông tin công ty và khách hàng trong quá trình thực tập.

Có kỹ năng phân tích, xử lý thông tin

Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Có lương phụ cấp & phụ cấp cơm trưa cho thực tập sinh.

Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành Bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam

