Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích tìm hiểu về sản phẩm - dịch vụ của công ty
Phân tích nhu cầu khách hàng
Tìm kiếm thông tin theo kế hoạch để xây dựng nội dung
Viết và biên tập content (nội dung) cho website
Tối ưu, chỉnh sửa content chuẩn SEO
Sáng tạo nội dung trên Website, Linked in.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Năm 3/ Năm cuối Đại học.
Văn phong hay, có khả năng viết bài, content chuẩn SEO.
Bảo mật thông tin công ty và khách hàng trong quá trình thực tập.
Có kỹ năng phân tích, xử lý thông tin
Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Có lương phụ cấp & phụ cấp cơm trưa cho thực tập sinh.
Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành Bất động sản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
