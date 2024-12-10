Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 5 Triệu

• Được đào tạo từ A-Z để có thể lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, chiến dịch quảng bá sản phẩm của công ty và thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên Facebook Ads

• Đào tạo cách lên Content, bố cục, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, ý tưởng về video...để chủ động quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phù hợp với từng giai đoạn

• Theo dõi, đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu tăng Lead hoặc Giảm chi phí/Lead

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối các trường Đại học và có thể đi làm Fulltime hoặc ứng viên có mong muốn làm về Marketing

• Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến;

• Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực;

• Ngoại hình: ưa nhìn, thân thiện và chăm chỉ;

• Có máy tính cá nhân, phương tiện đi lại tự túc

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : Lương cứng 5.000.000 VND + Phụ cấp + Thưởng

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 1 tháng;

• Được đào tạo bài bản về Digital Marketing

• Được phát làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. Được thể hiện và phát huy tối đa năng lực của bản thân

• Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý

• Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên

• Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

• Trà, cafe hoa quả mỗi thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin