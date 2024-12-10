Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 91 Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Trực tiếp triển khai quảng cáo sản phẩm TPCN trên Facebook Ads theo kế hoạch của công ty.

- Theo dõi đánh giá để tối ưu chi phí, các chỉ số và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

- Sản phẩm là Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe uy tín, chất lượng cao của Nhật Bản đã có thương hiệu nhiều năm tại Việt Nam.

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, 20-28 tuổi, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo nền tảng Facebook.

- Ứng viên phải có kinh nghiệm chạy quảng cáo sản phẩm TPCN hoặc Đông Y hiệu quả trong 1 năm gần đây.

- Có khả năng sáng tạo nội dung, thiết kế các trang chạy ads.

- Chủ động và trách nhiệm trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng 8-12 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + 3% hoa hồng. Có hoa hồng khách cũ. Thu nhập từ 15 - 30 triệu/tháng.

- Được nhận tháng lương thứ 13, xét thưởng, nâng lương theo đánh giá nhân sự hàng năm.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật lao động

- Được đào tạo, nâng cao kiến thức, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

- Nghỉ phép 17 ngày/năm, du lịch teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ thường xuyên.

- Địa điểm làm việc: Ba Đình, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO

