Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Việt Đức Complex

- 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chạy quảng cáo Facebook Ads, GG...chi tiết với chiến dịch Marketing của công ty
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo ( bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty, đảm bảo kết quả theo lộ trình và mục tiêu đề ra
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng, theo ngân sách được duyệt

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã học xong chương trình học đang chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp và có thể đi làm full-time
Có tư duy làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, nhiệt tình có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng content, thiết kế, photoshop và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có laptop làm việc

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 5 triệu + thưởng + %hh + phụ cấp (gửi xe và điện thoại), (thu nhập từ 7.000.000 - 10.000.000đồng/tháng), theo năng lực và doanh số
Được cấp ngân sách, chi phí để chạy ads
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2-3 tháng thực tập
Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của công ty
Được học hỏi về Marketing chạy Ads, đào tạo bài bản từ đầu (đào tạo làm Video, thiết kế ảnh, Sử dụng Ladi page, viết content, Lên camp và care,...)
Môi trường làm việc trẻ thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Đức Complex - 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

