Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
- Hà Nội:
- Tòa nhà Việt Đức Complex
- 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Chạy quảng cáo Facebook Ads, GG...chi tiết với chiến dịch Marketing của công ty
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo ( bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty, đảm bảo kết quả theo lộ trình và mục tiêu đề ra
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng, theo ngân sách được duyệt
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, nhiệt tình có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng content, thiết kế, photoshop và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có laptop làm việc
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp ngân sách, chi phí để chạy ads
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2-3 tháng thực tập
Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của công ty
Được học hỏi về Marketing chạy Ads, đào tạo bài bản từ đầu (đào tạo làm Video, thiết kế ảnh, Sử dụng Ladi page, viết content, Lên camp và care,...)
Môi trường làm việc trẻ thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI