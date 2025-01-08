Tuyển Nhân viên Marketing Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168 Đường Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tác phong chuyên nghiệp và đạt tiêu chuẩn trong các công tác liên quan đến dịch vụ chăm sóc học sinh và phụ huynh, bao gồm: công tác chăm sóc phụ huynh và học sinh, công tác tái ghi danh, thu phí, theo dõi đăng ký tái ghi danh & chương trình hè, quản lý học sinh có nguy cơ ngưng học, phụ trách các công tác tổ chức sự kiện/dịch vụ xe đưa đón/thực phẩm và các công tác hành chính khác…

- Chịu trách nhiệm phụ trách chính khối lớp được giao, bao gồm thông tin liên lạc với phụ huynh, dịch vụ xe đưa đón/sự kiện/chương trình tiếng Anh/thu phí

- Tham gia các khóa đào tạo tại cơ sở và của hệ thống để nâng cao chất lượng dịch vụ trường học

- Sử dụng, cập nhật trên phần mềm tuyển sinh một cách chính xác và đúng thời

- Hỗ trợ các sự kiện tuyển sinh học viên mới

- Địa điểm làm việc: cơ sở Garden Hill (Gò Vấp)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh,...

- Có 2 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, ưu tiên ứng viên đã từng làm công tác tuyển sinh tại các trường dân lập/song ngữ/quốc tế khác, am hiểu thị trường giáo dục

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

- Giọng nói hay, truyền cảm, hòa nhã, tận tình, chu đáo, yêu trẻ

Tại Vietnam Australia International School (Vas) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietnam Australia International School (Vas)

