Tuyển Nhân viên Marketing Bellydance school làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 49 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Bellydance school
- Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 49 USD
Chào các chiến binh SEO Marketing!
Tôi là Hà An – Giáo viên dạy múa bụng (Bellydance), đam mê và chuyên nghiệp trong bộ môn này. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị mở trung tâm dạy múa Bellydance tại Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, và cần tìm đồng đội tài năng, đam mê và sáng tạo để:
- Xây dựng thương hiệu cá nhân.
- Tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Góp phần tạo dựng cộng đồng yêu Bellydance tại Việt Nam.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xây dựng thương hiệu cá nhân:
• Định hình hình ảnh và phong cách qua logo, website, và các chiến dịch quảng cáo.
Marketing online:
• Quảng bá trung tâm trên các nền tảng Facebook, Instagram, YouTube, TikTok…
• Lên kế hoạch chiến lược hấp dẫn, thu hút học viên mới.
Với Mức Lương Đến 49 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Bellydance school Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellydance school
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
