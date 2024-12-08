Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL
- Hồ Chí Minh: LM81
- 28.OT06 Tòa LandMark 81, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Đưa ra ý tưởng cho các hoạt động PR – Marketing về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Lập kế hoạch dựa trên việc nghiên cứu thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng.
Nghiên cứu tiềm lực của công ty, các yếu tố nguy cơ từ đối thủ, ... để hỗ trợ cho việc xây dựng chiến lược dài hạn.
Tổ chức, triển khai các hoạt động PR – Marketing như: tổ chức workshop/event....
Đo lường kết quả hoạt động của các dự án Marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích,... để có những điều chỉnh phù hợp.
Đăng bài fb, website..
Hỗ trợ công việc của cấp trên và các bộ phận liên quan.
Lên ý tưởng cho các kế hoạch quảng cáo.
Xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông (sẽ đăng nội dung gì, sử dụng hình ảnh nào,...)
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thiết kế ảnh, tờ rơi, catalogue, video,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Quan sát, lắng nghe.
Nhiệt tình và sáng tạo.
Khả năng thích ứng linh hoạt.
Có khả năng sử dụng Canva, thành thạo power point.
Biết ít về thiết kế là một lợi thế.
Ưu tiên sinh viên mới ra trường có đam mê về Marketing.
Có bằng cấp đại học trở lên
Độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH & BHYT.
Lương tháng 13.
Du lịch hàng năm tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
