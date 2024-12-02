Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần TSX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 Đường số 2, P. Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing

Lập kế hoạch Marketing để quảng bá sản phẩm và thương hiệu công ty, đặc biệt các sản phẩm Martech (Marketing Technology);

Triển khai các chiến dịch quảng cáo online/offline, tập trung vào Facebook Ads, Google Ads, Email Marketing, và các kênh khác;

Tạo nội dung và quản lý kênh truyền thông

Sáng tạo nội dung thu hút (bài viết, video, infographic) cho các nền tảng digital như website, blog, mạng xã hội, và email;

Quản lý các tài khoản mạng xã hội, website của công ty, và cập nhật thông tin sản phẩm;

Hỗ trợ triển khai các sự kiện và chương trình Webinar

Lên kế hoạch và tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến (webinar) giới thiệu sản phẩm;

Hỗ trợ các sự kiện trực tiếp để tiếp cận khách hàng và tăng nhận diện thương hiệu;

Tối ưu hóa chiến dịch và đo lường hiệu quả

Sử dụng các công cụ Martech (CRM, Marketing Automation, Analytics) để tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị và đo lường hiệu quả KPIs;

Phân tích dữ liệu từ các kênh và đưa ra các đề xuất cải tiến;

Phối hợp với các phòng ban khác

Làm việc với bộ phận kinh doanh để đảm bảo thông điệp marketing phù hợp và đồng nhất;

Phối hợp với đội phát triển sản phẩm để nắm rõ các tính năng mới và đưa ra kế hoạch marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan;

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty công nghệ hoặc Martech;

Kỹ năng chuyên môn

Hiểu biết sâu về các công cụ Martech (CRM, Automation, Analytics);

Thành thạo các kênh quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads;

Có hiểu biết về SEO;

Kỹ năng mềm

Khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt;

Kỹ năng giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề;

Có tư duy dữ liệu và khả năng đọc hiểu các chỉ số hiệu suất;

Ưu tiên

Có chứng chỉ liên quan đến Digital Marketing hoặc công cụ Martech như HubSpot, Google Analytics, hoặc Salesforce;

Tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh.

Tại Công ty cổ phần TSX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, có thưởng theo hiệu suất công việc;

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và khuyến khích sự sáng tạo;

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng;

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Pháp Luật;

Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định;

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TSX

