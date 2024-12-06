Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 5 - 6 - 7, Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ, số 8 - 1, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, xây dựng và triển khai nội dung và các sự kiện, chương trình khuyến mãi để hỗ trợ tăng doanh số cho các Outlets F&B phụ trách.

Xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung trên các trang mạng xã hội Fanpage, Instagram,...

Phụ trách các hoạt động truyền thông với đối tác như: booking KOL, KOC, Báo chí, hội nhóm...

Phối hợp với Digital triển khai xây dựng content cho các bài chạy Ads, đảm bảo target về tiếp cận, chuyển đổi trong mỗi chiến dịch.

Triển khai các thông báo nội bộ, phối hợp với khối vận hành nhà hàng để đảm bảo các chương trình marketing được triển khai đúng mục tiêu.

Lập kế hoạch về các chương trình khuyến mãi, sự kiện theo mùa nhằm thúc đẩy phát triển doanh số và mở rộng tệp khách hàng mục tiêu.

Cập nhật & phân tích các xu hướng của thị trường và nhu cầu của khách hàng mục tiêu của nhãn hàng phụ trách.

Báo cáo hoạt động marketing của các đối thủ cạnh tranh cùng sản phẩm và phân khúc khách hàng định kỳ hàng tháng/quý/năm.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phụ cấp cơm 40k/ngày công thực tế

Lương thưởng cuối năm

Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm, hoàn phép bằng tiền vào kỳ lương cuối cùng của năm

Thử việc 100% lương

Hỗ trợ chi phí gửi xe, khám sức khỏe định kỳ, đồng phục

Đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV.

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông/Quảng cáo, Quản trị kinh doanh

Có kinh nghiệm 03 năm với vị trí tương ứng trong ngành Dịch vụ, nhà hàng - khách sạn là một lợi thế

Kiến thức về phương pháp và chiến lược Marketing bao gồm về đặc tính sản phẩm, giá cả và chiến lược quảng cáo.

Có khả năng quản lý các dự án marketing từ việc lập kế hoạch đến triển khai và đánh giá hiệu quả.

Sử dụng hiệu quả công cụ marketing trực tuyến như Facebook, Instagram, Tiktok,... nhằm tiếp cận và tương tác đúng tệp khách hàng mục tiêu.

Khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến lược Marketing thông qua các công cụ Google Analytics và các báo cáo doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL

