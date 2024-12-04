Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc|Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Trực tiếp triển khai các hoạt động marketing cho các tiện ích (khu vui chơiIce Jungle, nhà hàng, khách sạn,...) thuộcKhu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc
Lên ý tưởng, viết nội dung và quản lý hoạt động của các kênh truyền thông social media, website, fanpage,...
Lên ý tưởng và sản xuất các video ngắn quảng cáo để đăng tải trên các nền tảng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook,...
Quản lý tư liệu, hình ảnh nhận diện, tài liệu bán hàng, thiết kế thương hiệu đối vớicác tiện ích
Tham gia triển khai các hoạt động marketing chocác tiện ích nhằm phục vụ công tác bán hàng như: quảng cáo truyền hình, đài phát thanh; quảng cáo online; hệ thống biển bảng; tổ chức sự kiện,...
Tham gia tổ chức các hoạt động của các sự kiện tổ chức tạiKhu đô thịMeyhomes Capital Phú Quốc, tạiHội chợ du lịch/Roadshow,...
Giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Địa điểm làm việc: Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, khu phố 7, phường An Thới, TP. Phú Quốc
Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing hoặc liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm marketing các ngành du lịch, khách sạn, khu vui chơi, điểm đến, bất động sản
Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm marketing cho các khu vui chơi, công viên giải trí lớn như Sun World, Vinwonder,...
Có ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing
Có khả năng viết lách tốt, biết cách lên ý tưởng và xây dựng nội dung phù hợp với các kênh truyền thông khác nhau
Có khả năng sản xuất và chỉnh sửa video ngắn phục vụ cho quảng cáo trên các nền tảng
Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là 1 lợi thế (không bắt buộc)

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực 9-10 triệu
Hỗ trợ chi phí ăn trưa 20k/1 ngày làm việc
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 – thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 416 – 418 – 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh.

