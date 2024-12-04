Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Kiên Giang thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, Phú Quốc - Hồ Chí Minh, Huyện Phú Quốc

Trực tiếp triển khai các hoạt động marketing cho các tiện ích (khu vui chơi Ice Jungle, nhà hàng, khách sạn,...) thuộc Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc

Lên ý tưởng, viết nội dung và quản lý hoạt động của các kênh truyền thông social media, website, fanpage,...

Lên ý tưởng và sản xuất các video ngắn quảng cáo để đăng tải trên các nền tảng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook,...

Quản lý tư liệu, hình ảnh nhận diện, tài liệu bán hàng, thiết kế thương hiệu đối với các tiện ích

Tham gia triển khai các hoạt động marketing cho các tiện ích nhằm phục vụ công tác bán hàng như: quảng cáo truyền hình, đài phát thanh; quảng cáo online; hệ thống biển bảng; tổ chức sự kiện,...

Tham gia tổ chức các hoạt động của các sự kiện tổ chức tại Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, tại Hội chợ du lịch/Roadshow,...

Giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Địa điểm làm việc: Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, khu phố 7, phường An Thới, TP. Phú Quốc

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing hoặc liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm marketing các ngành du lịch, khách sạn, khu vui chơi, điểm đến, bất động sản

Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm marketing cho các khu vui chơi, công viên giải trí lớn như Sun World, Vinwonder,...

Có ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing

Có khả năng viết lách tốt, biết cách lên ý tưởng và xây dựng nội dung phù hợp với các kênh truyền thông khác nhau

Có khả năng sản xuất và chỉnh sửa video ngắn phục vụ cho quảng cáo trên các nền tảng

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là 1 lợi thế (không bắt buộc)

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực 9-10 triệu

Hỗ trợ chi phí ăn trưa 20k/1 ngày làm việc

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có

Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 – thứ 7

