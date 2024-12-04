Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 360GO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 360GO
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 360GO

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Biên tập, viết bài PR về các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Yêu thích, am hiểu lĩnh vực du lịch và biết sử dụng photoshop là một lợi thế.
- Thực hiện các công việc do Trưởng phòng Marketing giao phó.
- Quản trị Website, Facebook
- Biên tập nội dung, hình ảnh, video
- Hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing khác theo chỉ đạo
- Trả lời comment, inbox của khách hàng hằng ngày

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng photoshop
- Có kinh nghiệm làm Marketing là một lợi thế
- Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
- Năng động, sáng tạo, tư duy tốt, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.
- Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành Marketing, Ngoại thương, kinh tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 360GO Thì Được Hưởng Những Gì

• Phép, hiếu hỷ, lễ tết, tháng 13, phúc lợi đầy đủ
• Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, gắn bó lâu dài
• Cơ hội đi công tác trong và ngoài nước
• Được đào tạo tất cả nghiệp vụ, hướng dẫn chi tiết công việc
• Được phát triển năng lực theo đúng nguyện vọng và tài năng
• Được tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty
• Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 360GO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 360GO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 12, Đường Số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

