Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 22 Triệu

Mức lương 8 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23/30 Đường C1, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 22 Triệu

Sắp xếp dữ liệu và báo cáo hàng tháng về số liệu hiệu quả của tất cả các kênh truyền thông trực tuyến, sử dụng số liệu này để lên kế hoạch cho hoạt động marketing online trong tương lai.

Quản trị, kiểm soát cập nhật nội dung trên website, fanpage và các kênh thương mại điện tử theo yêu cầu từng sự kiện, chương trình của Công ty, đảm bảo hình ảnh thương hiệu được nhất quán. Thiết lập, triển khai, tối ưu và chăm sóc tất cả các kênh Digital của công ty theo từng thời điểm (kênh quảng cáo, Facebook, Zalo, Google Adsword,...).

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Digital của công ty theo từng thời điểm

Quản lý các tài khoản trên mạng xã hội của Công ty.

Triển khai các hoạt động như: tạo nội dung (quay video), chỉnh sửa video, hình ảnh, đăng bài, tối ưu hóa SEO cho fanpage, kênh thương mại điện tử,... của Công ty.

Tìm kiếm và thực hiện các công việc PR và tổ chức sự kiện phục vụ cho mục đích kinh doanh của công ty và các sự kiện cho khách hàng.

Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty. Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital

Tổng hợp, thống kê và phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing Online cho từng chiến dịch và đề xuất giải pháp đạt hiệu quả cao.

Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TBP và Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc ngành liên quan

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm bộ phận Digital Marketing hoặc vị trí tương tự

Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ số và các kênh truyền thông số

Có kiến thức bài bản về marketing (Có kiến thức về Y tế, Bệnh viện, Công nghệ sinh học là một lợi thế)

Có tư duy chiến lược

Tư duy phân tích

Sáng tạo, linh hoạt

Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Hưởng lương theo năng lực và kinh nghiệm. – Đảm bảo chế độ BHXH – YT

TN theo quy định của pháp luật. – Thưởng thành tích sáng kiến trong công việc.

Có khu Nội trú phục vụ CBNV. – Có Nhà ăn ca phục vụ CBNV.

Chế độ tham quan du lịch hoặc phụ cấp du lịch hè hàng năm.

Thưởng chuyên cần, các ngày lễ và thưởng lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE

