Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 16A, Đường số 16, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Marketing FB/tiktok ADS
Lập kế hoạch chạy quảng cáo
Lên Camp quảng cáo cho Brand và các sản phẩm của công ty
Theo dõi và tối ưu hiệu quả Campaign
Phân tích dữ liệu & Báo cáo kết quả
Hỗ trợ các phần việc khác liên quan đến Marketing Digital nếu có

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm trên 6 tháng
Là người nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và biết quan sát
Có kinh nghiệm lĩnh vực: Thuỷ Sản, chế biến nông nghiệp là điểm cộng

Tại Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 + Hoa hồng + Thưởng
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.
Phụ cấp bữa ăn trưa, ăn ca tại công ty.
Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp sức khoẻ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam
Triển vọng: Có cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp, đảm bảo tốt quyền lợi về chế độ cũng như thu nhập, tăng lương định kỳ theo năm công tác
Hưởng lương Tháng 13
Các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 16A, Đường số 16, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

