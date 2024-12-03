Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thảm Len Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thảm Len Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thảm Len Toàn Cầu

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 24 đường 85

- Phường Tân Quy , Quận 7 , Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Nghiên cứu và phân tích thị trường: Tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh, xu hướng và sự thay đổi của thị trường, khách hàng tiềm năng, các vấn đề cần cải tiến nhằm định hướng hoạt động quảng cáo hiệu quả.
- Phối hợp lập kế hoạch quảng cáo: Xác định mục tiêu, đối tượng khách hàng, từ đó đề xuất kế hoạch và ngân sách thực hiện theo từng giai đoạn cho Quản lý.
- Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến: Đề xuất ý tưởng sáng tạo, lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads...
- Quản lý các kênh truyền thông xã hội: Quản lý và xây dựng nội dung trên các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok... nhằm tăng cường tương tác, kết nối với khách hàng, nâng cao thương hiệu công ty.
- Phân tích kết quả và đánh giá hiệu quả: Theo dõi và phân tích kết quả của các chiến dịch quảng cáo, từ đó đánh giá hiệu quả và điều chỉnh cho các chiến dịch sau.
- Theo dõi và giám sát các chiến dịch, đảm bảo hoạt động hiệu quả và theo đúng tiến độ kế hoạch.
- Phối hợp quản lý xây dựng mới/chỉnh sửa các quy trình, quy định làm việc liên quan tới chuyên môn Marketing nhằm nâng cao sự chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Báo cáo tiến độ công việc định kỳ Và các báo cáo khác theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Thời gian làm việcTừ 8h00 - 17h00 (thứ Hai đến thứ Bảy)
* Quyền lợi:
- Thu nhập/tháng: 10.000.0000đ - 12.000.000đ (Hoặc Thỏa thuận theo năng lực ) + Thưởng, hoa hồng (nếu có)
- Được thưởng vào các dịp lễ, Tết. / - Chế độ đãi ngộ cạnh tranh, thưởng theo năng lực.
- Hưởng chế độ phép, chế độ các Ngày Lễ tết theo qui định nhà nước.
- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của nhà nước.
- Được tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty.
- Xem xét tăng lương hàng năm.
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến
- Các quyền lợi khác khi gắn bó lâu dài cùng công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
- Ngành marketing, báo chí, truyền thông, brand Marketing... các ngành hoặc được học các chứng chỉ liên quan và có đam mê với Digital Marketing
- Độ tuổi 24-33
- Tối thiểu 01-02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nhanh nhẹn, linh hoạt; có tinh thần trách nhiệm cao; trung thực, tận tụy sáng tạo trong công việc, có tư duy phân tích và quản lý thời gian tốt.
- Có ý chí cầu tiến, chủ động trong công việc.
- Có tính tuân thủ, kỷ luật cao.
- Khả năng giao tiếp và tương tác làm việc nhóm tốt. Có khả năng truyền đạt, diễn đạt tốt.
- Kỹ năng xây dựng nội dung tốt, vốn từ phong phú, linh hoạt, biết nắm bắt xu hướng nội dung mới là lợi thế (Trending)
- Sử dụng thành thạo các công cụ Marketing cơ bản: Webmastertool, Analytics, Ahrefs, Google Keyword Planner, Google Trend,...
- Biết sử dụng và quản lý các tài khoản quảng cáo tối thiểu 01 trong các kênh: Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads
- Sử dụng thành thạo công cụ MS Office
- Biết sử dụng Photoshop, Canva... chỉnh sửa hình ảnh cơ bản

Tại Công Ty TNHH Thảm Len Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cao đẳng
Kinh nghiệm
1 - 2 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nam / Nữ
Tuổi
24 - 33
Ngành nghề
Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại
,
Báo chí / Biên tập viên / Xuất bản
,
Tiếp thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thảm Len Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 24 đường số 85, phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

