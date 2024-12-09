Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 35 Triệu

Mức lương 3 - 35 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3, Đường số 4, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 35 Triệu

1. Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing:

• Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các kênh: Facebook, Google Ads, Zalo, Tiktok, Website v.v.

• Theo dõi, báo cáo và tối ưu hiệu suất các chiến dịch để đạt KPIs đề ra.

2. Phụ trách nội dung (Content Marketing):

• Sáng tạo nội dung bài viết, hình ảnh, video cho các kênh truyền thông như Facebook, Instagram, Website, TikTok, v.v.

• Phối hợp với team để lập kế hoạch nội dung theo tuần/tháng phù hợp với định hướng thương hiệu.

• Đảm bảo chất lượng nội dung sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

• Tham gia viết bài PR, chỉnh sửa nội dung email marketing, newsletter, và các tài liệu khác theo yêu cầu.

3. Quản lý nội dung trên các kênh truyền thông:

• Hỗ trợ đăng bài, quản lý lịch đăng bài và tương tác với khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

• Theo dõi và phân tích hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến để tối ưu hiệu suất.

4. Hỗ trợ các công việc hành chính và quản lý:

• Quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến marketing và nội dung.

• Liên hệ nhà cung cấp, đối tác khi cần thiết.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý.

Với Mức Lương 3 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 4 đi thực tập/ Sinh viên mới ra trường các chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

• Có khả năng viết nội dung sáng tạo, đúng mục tiêu và nắm bắt xu hướng.

• Hiểu biết cơ bản về các công cụ digital marketing (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Content Marketing và các nền tảng mạng xã hội khác).

• Có kỹ năng giao tiếp, viết lách tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết bài quảng cáo, bài PR.

• Thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) là một lợi thế.

• Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

• Có tinh thần học hỏi, chủ động, chịu khó và trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes Thì Được Hưởng Những Gì

• Có phụ cấp thực tập fulltime: 3 triệu/tháng và bonus theo campaign.

• Có hỗ trợ mộc thực tập.

• Được đào tạo bài bản các kỹ năng và công cụ marketing chuyên sâu.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes

