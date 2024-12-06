Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - đường Yên Thế, p.2,Q.Tân Bình, ở ĐN là đường Xuân Tâm, Thuận Phước - 196 - 198 Hà Huy Giáp, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Triển khai các hoạt động marketing/chương trình xuống tại từng Cửa hàng.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, setup, phát triển đánh giá POSM tại Cửa hàng

- Khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và điểm bán mới. Nắm bắt các hoạt động của thị trường ngành F&B

- Chịu trách nhiệm đội ngũ chăm sóc khách hàng của khu vực

- Lên kế hoạch và thực thi các chiến dịch khuyến mãi trên các nền tảng giao hàng

- Các báo cáo, đánh giá hiệu quả công việc theo định kỳ và sau mỗi campain, các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Các công việc khác được giao (nếu có

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Có laptop cá nhân

- Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng (ngành Marketing là một lợi thế)

- Chịu được áp lực công việc, chịu học hỏi

- Có khả năng làm việc độc lập & nhóm

- Có khả năng giao tiếp tốt (Biết Tiếng Anh là một lợi thế, có một số công việc cần đọc tài liệu Tiếng Anh)

- Tinh thần chủ động, tích cực, yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ F&B.

- Vui vẻ, hoà đồng, hỗ trợ đồng nghiệp và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.