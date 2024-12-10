Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

-Chịu trách nhiệm thực thi các chiến dịch Marketing quảng bá phát triển sản phẩm, dịch vụ, sự kiện,hình ảnh, thương hiệu... của công ty.

-Tiến hành nghiên cứu thị trường để tìm ra câu trả lời cho các yêu cầu, thói quen và xu hướng của người tiêu dùng.

-Thảo luận, làm việc nhóm để xây dựng ý tưởng cho các chiến dịch marketing hiệu quả.

-Xây dựng các hoạt động outbound/inbound marketing bằng cách thể hiện chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát triển và tối ưu nội dung, quảng cáo, lên kế hoạch sự kiện,...

-Liên hệ với nhà cung cấp bên ngoài để triển khai sự kiện, chiến dịch quảng cáo.

-Phối hợp với nhân viên các bộ phận khác để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công.

-Lập kế hoạch, triển khai các sáng kiến để tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua kênh truyền thông thích hợp

-Phân tích dữ liệu marketing (kết quả chiến dịch, tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập...) để định hình chiến lược marketing trong tương lai. Đảm nhận các nhiệm vụ độc lập trong kế hoạch marketing được phân công.

-Lên kế hoạch xây dựng và phát triển nội dung trên website, fanpage, facebook, zalo, youtube.

-Lên ý tưởng, nội dung cho các ấn phẩm brochule, catalog,...

-Lên ý tưởng kịch bản cho các video, phát thanh.

-Viết các bài viết, viết bài PR, bài giới thiệu, bài chi tiết sản phẩm của công ty.

-Thực hiện tối ưu từ khoá, SEO onpage, offpage cho website và các bài viết liên quan.

-Quản lý và cập nhật thông tin trên website, fanpage của công ty.

-Phối hợp với các phòng ban, thực hiện chiến dịch marketing/truyền thông/tổ chức sự kiện do trưởng phòng yêu cầu.

-Theo dõi và cập nhật các xu hướng nội dung trên các kênh, đưa ra Report hàng tuần để có kế hoạch điều chỉnh.

-Lên ý tưởng, triển khai thực hiện các chương trình giảm giá, quảng cáo, sự kiện, hội chợ, tri ân khách hàng, v.vv.. nhằm nâng cao hình ảnh và thương hiệu.

-Xử lý khủng hoảng truyền thông, các lỗi phát sinh trong quá trình triển khai chiến dịch Marketing.

-Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên Digital Marketing hoặc chức vụ tương tự.

Am hiểu sâu sắc các bộ phận Marketing (bao gồm Marketing truyền thống và Digital Marketing) và các phương pháp nghiên cứu thị trường.

Kinh nghiệm phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ marketing.

Sử dụng thành thạo MS Office, công cụ marketing (như Adobe Creative Suite & CRM) và công cụ SEO (Web Analytics, Google Adwords...).

Có kiến thức về HTML, CSS và các công cụ phát triển web.

Kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Phỏng vấn trước, hỗ trợ ứng viên nhận việc sau Tết

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h-17h (CN nghỉ)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty.

Hưởng 12 ngày phép năm theo luật hiện hành

Thưởng tháng 13, thưởng Tết/Lễ...xét tăng lương hàng năm

Du lịch hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, hỗ trợ nhau trong công việc, văn phòng hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin