Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
- Hà Tĩnh: 26 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ team lên ý tưởng concepts + quay dựng + retouch ảnh khách hàng trước và sau quay chụp
Phối hợp với team Media triển khai video Tik Tok, Reels, Insta, Campaign, quảng cáo
Thực hiện chụp hình, quay video review, TikTok, TVC, phim giới thiệu doanh nghiệp/ sản phẩm/ dịch vụ theo kịch bản đã lên
Xử lý hậu kỳ hình ảnh, video đã thực hiện: phủ màu, chỉnh sửa, cắt ghép, kỹ xảo, âm thanh,...
THỜI GIAN LÀM VIỆC :
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7: 7h15-11h15; 13h30 -17h15
2 buổi chiều thứ 7 đầu tháng và cuối tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có đam mê quay phim, dựng video thành phẩm thành thạo trên phần mềm Adobe Premiere, After Efect và các phần mềm dựng phim khác
Sáng tạo, có khả năng tự lên ý tưởng dựng phim, chỉnh sửa video, có thể tự dựng phim từ source cung cấp
Có định hướng lâu dài với nghề, chịu được áp lực
Có kinh nghiệm về dựng phim và biết quay, setup ở mức cơ bản
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc ở vị trí tương đương
Độ tuổi từ 22 - 30 (ưu tiên nam)
Có thể đi công tác xa
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường Agency
Thu nhập hấp dẫn theo khả năng
Môi trường trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết.
Được du lịch 1 lần trên năm.
Chế độ nghỉ lễ và thưởng các ngày lễ Tết.
Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
