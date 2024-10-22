Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: 26 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ team lên ý tưởng concepts + quay dựng + retouch ảnh khách hàng trước và sau quay chụp Phối hợp với team Media triển khai video Tik Tok, Reels, Insta, Campaign, quảng cáo Thực hiện chụp hình, quay video review, TikTok, TVC, phim giới thiệu doanh nghiệp/ sản phẩm/ dịch vụ theo kịch bản đã lên Xử lý hậu kỳ hình ảnh, video đã thực hiện: phủ màu, chỉnh sửa, cắt ghép, kỹ xảo, âm thanh,... THỜI GIAN LÀM VIỆC : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7: 7h15-11h15; 13h30 -17h15 2 buổi chiều thứ 7 đầu tháng và cuối tháng

Hỗ trợ team lên ý tưởng concepts + quay dựng + retouch ảnh khách hàng trước và sau quay chụp

Phối hợp với team Media triển khai video Tik Tok, Reels, Insta, Campaign, quảng cáo

Thực hiện chụp hình, quay video review, TikTok, TVC, phim giới thiệu doanh nghiệp/ sản phẩm/ dịch vụ theo kịch bản đã lên

Xử lý hậu kỳ hình ảnh, video đã thực hiện: phủ màu, chỉnh sửa, cắt ghép, kỹ xảo, âm thanh,...

THỜI GIAN LÀM VIỆC : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7: 7h15-11h15; 13h30 -17h15 2 buổi chiều thứ 7 đầu tháng và cuối tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê quay phim, dựng video thành phẩm thành thạo trên phần mềm Adobe Premiere, After Efect và các phần mềm dựng phim khác Sáng tạo, có khả năng tự lên ý tưởng dựng phim, chỉnh sửa video, có thể tự dựng phim từ source cung cấp Có định hướng lâu dài với nghề, chịu được áp lực Có kinh nghiệm về dựng phim và biết quay, setup ở mức cơ bản Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc ở vị trí tương đương Độ tuổi từ 22 - 30 (ưu tiên nam) Có thể đi công tác xa

Có đam mê quay phim, dựng video thành phẩm thành thạo trên phần mềm Adobe Premiere, After Efect và các phần mềm dựng phim khác

Sáng tạo, có khả năng tự lên ý tưởng dựng phim, chỉnh sửa video, có thể tự dựng phim từ source cung cấp

Có định hướng lâu dài với nghề, chịu được áp lực

Có kinh nghiệm về dựng phim và biết quay, setup ở mức cơ bản

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc ở vị trí tương đương

Độ tuổi từ 22 - 30 (ưu tiên nam)

Có thể đi công tác xa

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường Agency Thu nhập hấp dẫn theo khả năng Môi trường trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết. Được du lịch 1 lần trên năm. Chế độ nghỉ lễ và thưởng các ngày lễ Tết. Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi của công ty.

Được làm việc trong môi trường Agency

Thu nhập hấp dẫn theo khả năng

Môi trường trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết.

Được du lịch 1 lần trên năm.

Chế độ nghỉ lễ và thưởng các ngày lễ Tết.

Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin