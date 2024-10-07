Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Lô 2, KCN Vũng Áng, P.Kỳ Thịnh, TX.Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Tx Kỳ Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Setup bộ máy kế toán công ty đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận kế toán. Xây dựng bản mô tả CV cho từng vị trí của bộ máy kế toán. Định kỳ, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách pháp luật thuế cho nhân viên. Rà soát số liệu của các kế toán. Phối hợp với các bộ phận để thiết lập và kiểm soát các quy trình gồm: Quy trình thanh toán, quy trình nhập xuất kho, quy trình mua hàng, quy trình bán hàng... Kiểm soát các hồ sơ thanh toán, các chứng từ giao dịch với ngân hàng, các khoản thu, chi nội bộ của công ty. Kiểm soát báo cáo dòng tiền, báo cáo bán hàng, báo công nợ phải thu, phải trả của nhân viên gửi. Cân đối hóa đơn đầu vào và đầu ra cho hợp lý. Kiểm soát phân bổ tiền lương, phân bổ chi phí CCDC, khấu hao TSCĐ, tính giá thành, các bút toán tổng hợp. Lập báo cáo quản trị, báo cáo KQKD, báo cáo quyết toán thuế với cơ quan thuế. Giao dịch với ngân hàng, các cơ quan nhà nước, trực tiếp làm việc với đoàn thanh, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực thuế, kế toán. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công cấp trên.
Setup bộ máy kế toán công ty đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận kế toán.
Xây dựng bản mô tả CV cho từng vị trí của bộ máy kế toán.
Định kỳ, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách pháp luật thuế cho nhân viên.
Rà soát số liệu của các kế toán.
Phối hợp với các bộ phận để thiết lập và kiểm soát các quy trình gồm: Quy trình thanh toán, quy trình nhập xuất kho, quy trình mua hàng, quy trình bán hàng...
Kiểm soát các hồ sơ thanh toán, các chứng từ giao dịch với ngân hàng, các khoản thu, chi nội bộ của công ty.
Kiểm soát báo cáo dòng tiền, báo cáo bán hàng, báo công nợ phải thu, phải trả của nhân viên gửi.
Cân đối hóa đơn đầu vào và đầu ra cho hợp lý.
Kiểm soát phân bổ tiền lương, phân bổ chi phí CCDC, khấu hao TSCĐ, tính giá thành, các bút toán tổng hợp.
Lập báo cáo quản trị, báo cáo KQKD, báo cáo quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Giao dịch với ngân hàng, các cơ quan nhà nước, trực tiếp làm việc với đoàn thanh, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực thuế, kế toán.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán Có Chứng chỉ Kế toán trưởng và Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên Có kiến thức sâu về Tài Chính Kế Toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam Hiểu biết về Luật thuế Kỹ năng phân tích Tài chính và lập Báo cáo tốt Có khả năng quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán và MS Office Có kiến thức về quản trị văn phòng là một lợi thế Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán
Có Chứng chỉ Kế toán trưởng và Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
Có kiến thức sâu về Tài Chính Kế Toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Hiểu biết về Luật thuế
Kỹ năng phân tích Tài chính và lập Báo cáo tốt
Có khả năng quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán và MS Office
Có kiến thức về quản trị văn phòng là một lợi thế
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: nghỉ mát, nghỉ phép, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết. Thưởng vào các dịp lễ, tết, hoàn thành tốt các công việc được giao. Được hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao kĩ năng của bản thân
Mức thu nhập hấp dẫn
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: nghỉ mát, nghỉ phép, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết.
Thưởng vào các dịp lễ, tết, hoàn thành tốt các công việc được giao.
Được hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao kĩ năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM MAXFOOD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 ngõ 4 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

