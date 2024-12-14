Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 3 phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội|, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

-Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường.
- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo- tiến độ đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.
- Làm việc với các Nhà thầu về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công.
- Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, nhà thầu và tổ chức nghiệm thu từng công việc, giai đoạn, nghiệm thu các hạng mục và nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao.
Đốc thúc tiến độ thi công phần công việc trong phạm vi quản lý.
Báo cáo tiến độ thi công theo yêu cầu cấp trên
Làm việc với tổ đội thi công trực tiếp và cán bộ kỹ thuật để giải quyết các vướng mắc trên công trường khi có phát sinh.
- Quản lý, xác nhận và chịu trách nhiệm chấm công tổ đội
- Thực hiện các công việc khác theo sự điều hành của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc
-Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có trách nhiệm trong công việc
-Kỹ năng giải quyết vấn đề, báo cáo công việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, sắp xếp, điều phối công việc
- Có kinh nghiệm trong việc quản lý, điều động nhân sự đáp ứng công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực thu nhập từ 18.000.0000-30.000.000 triệu/tháng/26 ngày công
-Xét duyệt tăng lương định kì 6 tháng
- Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi NLĐ, đóng BHXH sau khi kí hợp đồng chính thức theo quy định
- Được chi trả phụ cấp đi lại, công tác phí,.....
- Du lịch, thưởng lễ tết và nghỉ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, Số 3 Phố Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

