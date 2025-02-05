Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Chứng Khoán Jb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán Jb Việt Nam
- Hà Nội: 23rd Floor, East Tower | 54 Lieu Giai Street | Cong Vi Ward | Ba Dinh District| Hanoi| Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Chức năng và Nhiệm vụ:
• Phát triển tệp khách hàng cao cấp, tập trung vào khách hàng lớn có nhu cầu sử dụng các sản phẩm tài chính như giao dịch ký quỹ.
• Tìm hiểu thông tin, khẩu vị đầu tư, kế hoạch tài chính của khách hàng để giới thiệu các sản phẩm; Chủ động đề xuất lên Bộ phận môi giới tham số và chính sách phù hợp nhằm phát triển tệp khách hàng Deal và VIP.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan của công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ và giấy tờ mở tài khoản chứng khoán, đăng ký và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ thực hiện giao dịch tại JBSV.
• Tiếp nhận và phối hợp với công ty để giải đáp thắc mắc từ khách hàng, hỗ trợ và xử lý cho khách hàng chủ động trao đổi và đề xuất lên Giám đốc nhóm để cải thiện hệ thống, quy trình, sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ tốt với doanh nghiệp là đối tượng có nhu cầu sử dụng sản phẩm giao dịch ký quỹ (deal margin)
Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán Jb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán Jb Việt Nam
