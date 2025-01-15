Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chức danh: Chuyên viên Môi giới
- Phòng – Ban: Khối Kinh doanh Chứng khoán
- Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vũng Tàu
I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
– Phát triển mạng lưới Đối tác phát triển kinh doanh (A-Partner).
– Thực hiện, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, giao dịch, nộp rút tiền và các vấn đề phát sinh trong giao dịch
– Tư vấn, khuyến nghị đầu tư và cập nhật thông tin thị trường chứng khoán cho khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
II/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Đại học.
- Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực đầu tư.
- Ứng viên có kinh nghiệm Môi giới tại các công ty chứng khoán là lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
