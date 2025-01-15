Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường

- Chức danh: Chuyên viên Môi giới

- Phòng – Ban: Khối Kinh doanh Chứng khoán

- Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vũng Tàu

I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

– Phát triển mạng lưới Đối tác phát triển kinh doanh (A-Partner).

– Thực hiện, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, giao dịch, nộp rút tiền và các vấn đề phát sinh trong giao dịch

– Tư vấn, khuyến nghị đầu tư và cập nhật thông tin thị trường chứng khoán cho khách hàng.

II/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC

II/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học.

- Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực đầu tư.

- Ứng viên có kinh nghiệm Môi giới tại các công ty chứng khoán là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

