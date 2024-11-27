Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- F47, Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải;
- Ghi chép thông tin liên quan đến nhật kí vận hành;
- Theo dõi, kiểm tra, xử lý kỹ thuật đảm bảo nước đạt chất lượng yêu cầu;
- Kiểm tra thiết bị, máy móc;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Trung cấp trở lên.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận
- Được ký kết HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT theo luật định, tăng lương hằng năm.
- Nếu Làm ngoài giờ: lương tính 150%, làm chủ nhật tính 200% trên mức lương
- Ngày nghỉ: Được nghỉ phép theo luật định và các ngày lễ của năm
- Lương tháng 13; Thưởng lễ, tết, dịp đặc biệt khác…
- Phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
- Đầy đủ chế độ BHYT và BHXH;
- Du lịch hàng năm tuỳ theo kết quả kinh doanh của Công ty;
Nộp hồ sơ tại: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: F47 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

