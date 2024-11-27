Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - F47, Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải;

- Ghi chép thông tin liên quan đến nhật kí vận hành;

- Theo dõi, kiểm tra, xử lý kỹ thuật đảm bảo nước đạt chất lượng yêu cầu;

- Kiểm tra thiết bị, máy móc;

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp: Trung cấp trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận

- Được ký kết HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT theo luật định, tăng lương hằng năm.

- Nếu Làm ngoài giờ: lương tính 150%, làm chủ nhật tính 200% trên mức lương

- Ngày nghỉ: Được nghỉ phép theo luật định và các ngày lễ của năm

- Lương tháng 13; Thưởng lễ, tết, dịp đặc biệt khác…

- Phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

- Đầy đủ chế độ BHYT và BHXH;

- Du lịch hàng năm tuỳ theo kết quả kinh doanh của Công ty;

Nộp hồ sơ tại: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Phúc Đỉnh

