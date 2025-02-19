Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Đại Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TM22 chung cư Lavita Charm, đường số 1, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, gửi báo giá hoặc tư vấn cho khách hàng

Gửi báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp và báo cáo doanh số hàng tháng

Đề xuất kế hoạch kinh doanh

Viết hồ sơ môi trường

Thực hiện các công việc khác liên quan đến công việc theo yêu cầu từ Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực tư vấn.

- Thành thạo viết hồ sơ môi trường

- Quyền lợi: Thưởng % hoa hồng trên hồ sơ

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp xăng

- Thưởng vượt tiến độ/KPI

- Tham gia đầy đủ phúc lợi theo nhà nước (BHXH, BHYT...)

- Tham gia Bảo Hiểm Sức Khoẻ

- Lương T13, Lương Thâm Niên

- Du Lịch hàng năm (ít nhất 2 lần/năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Đại Dương

