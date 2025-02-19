Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Đại Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Đại Dương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- TM22 chung cư Lavita Charm, đường số 1, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, gửi báo giá hoặc tư vấn cho khách hàng
Gửi báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp và báo cáo doanh số hàng tháng
Đề xuất kế hoạch kinh doanh
Viết hồ sơ môi trường
Thực hiện các công việc khác liên quan đến công việc theo yêu cầu từ Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực tư vấn.
- Thành thạo viết hồ sơ môi trường
- Quyền lợi: Thưởng % hoa hồng trên hồ sơ
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp xăng
- Thưởng vượt tiến độ/KPI
- Tham gia đầy đủ phúc lợi theo nhà nước (BHXH, BHYT...)
- Tham gia Bảo Hiểm Sức Khoẻ
- Lương T13, Lương Thâm Niên
- Du Lịch hàng năm (ít nhất 2 lần/năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Đại Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
