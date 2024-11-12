Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY AND HAPPY LIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 40 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp theo các tiêu chuẩn: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, hình thức thanh toán, tiềm năng phát triển....

Duy trì và thiết lập mối quan hệ với Nhà cung cấp để có ưu thế đàm phán giá và cơ hội hợp tác lâu dài đảm bảo chi phí tốt nhất cho Công ty.

Nhận đề xuất mua vải theo nhu cầu sản xuất, căn cứ định mức sản xuất và sản lượng sản xuất được duyệt

Soạn thảo hợp đồng, phiên dịch trao đổi với các đối tác - nhà cung cấp khi cần.

Phối hợp làm thủ tục thông quan hàng hóa cùng với các đơn vị logistics.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhập khẩu, các giấy phép nhận hàng từ nước ngoài.

Thanh toán và các công việc khác như khiếu nại, giải quyết tranh chấp (nếu có)

Báo cáo công việc, lĩnh vực phụ trách, các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu với cấp trên

Thực hiện mua hàng theo các bước: Làm rõ yêu cầu mua hàng với bộ phận liên quan, Tìm nhà cung cấp/nguồn hàng; Lập bảng phân tích nguồn hàng/Chốt đơn hàng; Làm Tờ trình phê duyệt giá; Soạn thảo Hợp đồng ký kết; Đặt hàng; Theo dõi tiến độ hàng; theo dõi tiến độ thanh toán.

Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh của đơn hàng đến khi về Công ty.

Hàng tháng đánh giá, lưu trữ hồ sơ nhà cung cấp, đề xuất các hình thức mua hàng tiết kiệm chi phí.

Quản lý hàng tồn kho, cuối tháng chốt công nợ, làm AP thanh toán.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, đọc hiểu cơ bản tiếng Trung;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thích ứng và linh hoạt;

Thành thạo các công cụ tìm kiếm của Trung Quốc;

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực mua hàng

Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin;

Kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, biết sắp xếp công việc;

Thành thạo tin học- văn phòng (Excel nâng cao, Word, Powerpoint ...);

Lương từ 10 - 15tr

Thử việc tối đa 2 tháng 100% lương

15 ngày nghỉ phép hàng năm

Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc).

Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.

