Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY AND HAPPY LIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY AND HAPPY LIFE
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY AND HAPPY LIFE

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY AND HAPPY LIFE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 ngõ 40 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp theo các tiêu chuẩn: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, hình thức thanh toán, tiềm năng phát triển....
Duy trì và thiết lập mối quan hệ với Nhà cung cấp để có ưu thế đàm phán giá và cơ hội hợp tác lâu dài đảm bảo chi phí tốt nhất cho Công ty.
Nhận đề xuất mua vải theo nhu cầu sản xuất, căn cứ định mức sản xuất và sản lượng sản xuất được duyệt
Soạn thảo hợp đồng, phiên dịch trao đổi với các đối tác - nhà cung cấp khi cần.
Phối hợp làm thủ tục thông quan hàng hóa cùng với các đơn vị logistics.
Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhập khẩu, các giấy phép nhận hàng từ nước ngoài.
Thanh toán và các công việc khác như khiếu nại, giải quyết tranh chấp (nếu có)
Báo cáo công việc, lĩnh vực phụ trách, các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu với cấp trên
Thực hiện mua hàng theo các bước: Làm rõ yêu cầu mua hàng với bộ phận liên quan, Tìm nhà cung cấp/nguồn hàng; Lập bảng phân tích nguồn hàng/Chốt đơn hàng; Làm Tờ trình phê duyệt giá; Soạn thảo Hợp đồng ký kết; Đặt hàng; Theo dõi tiến độ hàng; theo dõi tiến độ thanh toán.
Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh của đơn hàng đến khi về Công ty.
Hàng tháng đánh giá, lưu trữ hồ sơ nhà cung cấp, đề xuất các hình thức mua hàng tiết kiệm chi phí.
Quản lý hàng tồn kho, cuối tháng chốt công nợ, làm AP thanh toán.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, đọc hiểu cơ bản tiếng Trung;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thích ứng và linh hoạt;
Thành thạo các công cụ tìm kiếm của Trung Quốc;
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực mua hàng
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin;
Kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, biết sắp xếp công việc;
Thành thạo tin học- văn phòng (Excel nâng cao, Word, Powerpoint ...);

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY AND HAPPY LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 15tr
Thử việc tối đa 2 tháng 100% lương
15 ngày nghỉ phép hàng năm
Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc).
Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY AND HAPPY LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY AND HAPPY LIFE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 ngõ 40 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

