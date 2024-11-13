Tuyển Thu mua/Mua hàng Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ Phòng Kinh doanh để tìm kiếm nguồn hàng cung ứng cho khách hàng.

Làm đề xuất duyệt giá của nhà cung cấp với Trưởng phòng và Ban lãnh đạo trước khi đặt hàng.

Đặt hàng sau khi đã được duyệt giá từ Ban lãnh đạo.

Hoàn thiện hồ sơ và làm đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp trước/ sau khi nhà cung cấp chuyển hàng hóa.

Cập nhật giá của các nhà cung cấp theo ngày/ tuần/ tháng để đối chiếu và điều chỉnh giá bán hàng hóa của Công ty.

Tổng hợp giá bán tham khảo các nhà cung cấp trong nước được báo cáo ngày 15-23 hàng tháng.

Xử lý đối chiếu số liệu hàng hóa và giá.

Cập nhật, tìm hiểu thông tin các nhà cung cấp tại các miền để xử lý mua/ điều phối hàng hàng giữa các miền.

Phân loại nhà cung cấp công ty thương mại, buôn, nhập khẩu, cửa hàng thực phẩm.

Thiết lập quan hệ với các nhà cung cấp.

Khảo giá thị trường để có thông tin so sánh giá (giá nhập khẩu trực tiếp và giá các đối tác khác chào trong nước).

Thông báo bộ phận Kho – Điều vận thời gian hàng hóa về sắp xếp bố trí nơi để hàng.

Đánh giá và thẩm định hàng hóa.

Lưu trữ hồ sơ nhà cung cấp.