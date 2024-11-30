Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong
- Bắc Ninh: Số 33, đường 15, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
'+ Tiếp nhận thông tin mua hàng, tiến hành mua hàng theo yêu cầu của các bộ phận
+ Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của các NCC thuộc nhóm mặt hàng phụ trách
+ Đàm phán với đối tác, các nhà cung cấp hoặc khách hàng.
+ Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ của hàng hóa, sản phẩm. Kiểm soát chất lượng, số lượng của hàng hóa.
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 1.000.000/tháng
- Chuyên cần: 500.000/tháng
- Đi lại, nhà ở: 400.000/tháng
- Thâm niên sau 3 tháng LV: 100.000/tháng
- Phụ cấp cơm trưa + tăng ca
Chế độ BHXH, lương thưởng ngày lễ đầy đủ theo Luật hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
