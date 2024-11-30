Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 13 Triệu

'+ Tiếp nhận thông tin mua hàng, tiến hành mua hàng theo yêu cầu của các bộ phận

+ Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của các NCC thuộc nhóm mặt hàng phụ trách

+ Đàm phán với đối tác, các nhà cung cấp hoặc khách hàng.

+ Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ của hàng hóa, sản phẩm. Kiểm soát chất lượng, số lượng của hàng hóa.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và Ban lãnh đạo công ty.