Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Con Cưng
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm Nhà cung cấp, lựa chọn các vật dụng, hàng hóa theo nhu cầu của siêu thị và văn phòng
- Đặt hàng, quản lý và kiểm soát các thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ và phân bổ hàng về siêu thị
- Đàm phán, trao đổi, giải quyết các vấn đề với Nhà cung cấp.
- Thực hiện báo cáo, tổng hợp xử lý cuối tháng.
- Thực hiện đàm phán Hợp đồng, ký kết hợp đồng và các bộ chứng từ thanh toán cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên độ tuổi từ 23 – 30.
- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan
- Có tư duy logic, trung thực, kỹ tính, cẩn thận. - Sử dụng thành thạo Excel.
- Chịu được áp lực trong công việc và có khả năng làm việc độc lập/nhóm.
- Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại đơn vị bán lẻ Mẹ và Bé có tốc độ phát triển số 1 Việt Nam.
- Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng của Con Cưng.
- Kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực đang phát triển tại Công ty.
- Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.
- Chế độ đánh giá - khen thưởng phong phú: thưởng cuối năm 2-3 tháng lương, thưởng sinh nhật nhân viên, thưởng dự án, ưu đãi mua hàng nội bộ ...
- Nghỉ mát/team building hằng năm và các chương trình nội bộ hàng tháng/quý.
- Nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ ốm 6 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Con Cưng

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú

