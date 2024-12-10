Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phụ trách mua hàng: Vật tư xây dựng, trang trí nội thất, cây xanh/cây cảnh, vật tư/hàng hóa vệ sinh công nghiệp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, các ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng lĩnh vực xây dựng/ nội thất/ cây xanh/ vệ sinh công nghiệp.

- Nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

- Trung thực, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 triệu - 9 triệu. Hoặc thỏa thuận theo năng lực;

- Tham gia đầy đủ các chế độ lao động, BHXH, BHYT, BHTN theo luật định và hưởng các chế độ phúc lợi, các chế độ đãi ngộ khác của Công ty;

- Tạo mọi điều kiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực của từng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin