Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 43 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Phụ trách mua hàng: Vật tư xây dựng, trang trí nội thất, cây xanh/cây cảnh, vật tư/hàng hóa vệ sinh công nghiệp
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng lĩnh vực xây dựng/ nội thất/ cây xanh/ vệ sinh công nghiệp.
- Nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
- Trung thực, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 7 triệu - 9 triệu. Hoặc thỏa thuận theo năng lực;
- Tham gia đầy đủ các chế độ lao động, BHXH, BHYT, BHTN theo luật định và hưởng các chế độ phúc lợi, các chế độ đãi ngộ khác của Công ty;
- Tạo mọi điều kiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực của từng cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTE-GREENY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
