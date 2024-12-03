Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô I - 10 - 6, D7, Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận các đề xuất mua hàng của các phòng ban khác để thực hiện quá trình thu mua.

- Tìm kiếm, liên hệ, đánh giá nhà cung cấp nhằm đảm bảo năng lực nhà cung cấp đáp ứng được yêu cầu mua hàng và có lợi thế cạnh tranh. Thường xuyên tìm kiếm cập nhật bổ sung danh sách nhà cung cấp nhằm đảm bảo lợi thế mua hàng.

- Ra, xử lý PO

- Làm việc với các forwarder, các đơn vị Logistic để đảm bảo hàng hóa được về kho đúng tiến độ và theo kế hoạch.

- Theo dõi và xác nhận công nợ, thực hiện các thủ tục thanh toán với nhà cung cấp, quản lý công nợ nhà cung cấp mình phụ trách.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Tiếng Anh đọc hiểu/giao tiếp lưu loát là một lợi thế

- Tiếng Anh đọc hiểu/giao tiếp lưu loát là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi

- Chỉ tuyển nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Ăn sáng, ăn trưa miễn phí tại văn phòng

- BHXH, nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà nước, 12 ngày nghỉ phép có lương

- Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, lương tháng 13, thâm niên

- Xem xét tăng lương mỗi 6 tháng

- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động

- Teambuilding hằng năm, hội thao truyền thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM

