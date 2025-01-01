Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Làm việc với NCC về các thông tin liên quan: báo giá, phí vận chuyển, hợp đồng...Alibaba/Taobao/1688...trao đổi wechat/email Tiếng Anh với các hãng)

Quản trị danh sách nhà cung cấp trong nước và nước ngoài

Xử lí những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với NCC

Hoàn thiện quy trình trước-sau khi mua hàng như: chứng từ, hóa đơn, yêu cầu thanh toán

Thực hiện theo quy trình mua hàng để hoàn thành tiến độ dự án

Hợp tác với bộ phận liên quan và nhà cung cấp để xác nhận ngày nhận hàng chính xác

Kiểm soát vấn đề mua hàng, tối ưu giá mua

Cố gắng tìm nhà cung cấp mới với giá thấp hơn

Quản lý toàn bộ dữ liệu mua hàng (Hợp đồng, báo giá, thanh toán...)

Báo cáo Giám đốc vận hành, các bộ phận liên quan

Kiểm soát số lượng tồn kho trên hệ thống chính xác

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, ngoại thương, Logistics (hoặc chuyên ngành tương tự). Không còn vướng bận lịch học nhiều và có thể làm Full-time.

Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt, có tiếng Trung là một lợi thế (không bắt buộc)

Cẩn thận, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.

Nhân sự có kinh nghiệm mua hàng, deal giá tìm nguồn hàng công nghệ/sản phẩm gia dụng/điện tử

Có kinh nghiệm, tự tin khi deal giá tốt nhất cho công ty cạnh tranh thị trường với cùng số lượng (MOQ) là 1 lợi thế

Có tư duy hệ thống hoá, sắp xếp luồng đơn hàng thu mua, theo dõi đơn hàng sát sao để bám sát đảm bảo đúng leadtime hàng hoá, đảm bảo tối thiết phát sinh chi phí

Tối ưu giá mua, chi phí vận chuyển mua hàng, ước tính giá nhập dự kiến chính xác. (Pricing Estimate)

Có thể đồng hành cùng công ty tối thiểu 6 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS Thì Được Hưởng Những Gì

Được công ty định hướng học tập, phát triển kỹ năng qua các khóa học miễn phí hoặc có phí do công ty tài trợ (tùy theo thái độ cầu tiến và performace của nhân sự)

Sau 6 tháng sẽ được đánh giá năng lực và cân nhắc mức lương mới

Cơ hội được học hỏi trong môi trường cực kỳ cởi mở "Mistakes make you better". Miễn là bạn có ý thức nhận trách nhiệm và thái độ cầu thị muốn sửa chữa sai lầm

Được sử dụng thiết bị/công cụ tại công ty tự do miễn là bảo quản tốt

Được hưởng chính sách mua hàng ưu đãi dành cho nhân viên

Có 1 ngày work from home mỗi tháng. Giờ giấc linh hoạt có thể deal với CEO nếu đảm bảo không ảnh hưởng đến giao tiếp công việc và tiến độ công việc.

Được hướng dẫn kiến thức và kỹ năng trực tiếp từ chính Founder/CEO

Có cơ hội mở rộng net-working khi trực tiếp làm việc với các brand các KOL/Influencer trong cộng đồng công nghệ/ Setup

Môi trường Gen Z trẻ trung, năng động, cùng nhau "Make the dream work"

Được giới thiệu đơn vị làm việc uy tín trong Network Ecom của Vaithuhay nếu đảm bảo thời gian làm việc trên 1 năm và có thành tích tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin