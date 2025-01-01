Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS
- Hồ Chí Minh: 7 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Làm việc với NCC về các thông tin liên quan: báo giá, phí vận chuyển, hợp đồng...Alibaba/Taobao/1688...trao đổi wechat/email Tiếng Anh với các hãng)
Quản trị danh sách nhà cung cấp trong nước và nước ngoài
Xử lí những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với NCC
Hoàn thiện quy trình trước-sau khi mua hàng như: chứng từ, hóa đơn, yêu cầu thanh toán
Thực hiện theo quy trình mua hàng để hoàn thành tiến độ dự án
Hợp tác với bộ phận liên quan và nhà cung cấp để xác nhận ngày nhận hàng chính xác
Kiểm soát vấn đề mua hàng, tối ưu giá mua
Cố gắng tìm nhà cung cấp mới với giá thấp hơn
Quản lý toàn bộ dữ liệu mua hàng (Hợp đồng, báo giá, thanh toán...)
Báo cáo Giám đốc vận hành, các bộ phận liên quan
Kiểm soát số lượng tồn kho trên hệ thống chính xác
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt, có tiếng Trung là một lợi thế (không bắt buộc)
Cẩn thận, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.
Nhân sự có kinh nghiệm mua hàng, deal giá tìm nguồn hàng công nghệ/sản phẩm gia dụng/điện tử
Có kinh nghiệm, tự tin khi deal giá tốt nhất cho công ty cạnh tranh thị trường với cùng số lượng (MOQ) là 1 lợi thế
Có tư duy hệ thống hoá, sắp xếp luồng đơn hàng thu mua, theo dõi đơn hàng sát sao để bám sát đảm bảo đúng leadtime hàng hoá, đảm bảo tối thiết phát sinh chi phí
Tối ưu giá mua, chi phí vận chuyển mua hàng, ước tính giá nhập dự kiến chính xác. (Pricing Estimate)
Có thể đồng hành cùng công ty tối thiểu 6 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS Thì Được Hưởng Những Gì
Sau 6 tháng sẽ được đánh giá năng lực và cân nhắc mức lương mới
Cơ hội được học hỏi trong môi trường cực kỳ cởi mở "Mistakes make you better". Miễn là bạn có ý thức nhận trách nhiệm và thái độ cầu thị muốn sửa chữa sai lầm
Được sử dụng thiết bị/công cụ tại công ty tự do miễn là bảo quản tốt
Được hưởng chính sách mua hàng ưu đãi dành cho nhân viên
Có 1 ngày work from home mỗi tháng. Giờ giấc linh hoạt có thể deal với CEO nếu đảm bảo không ảnh hưởng đến giao tiếp công việc và tiến độ công việc.
Được hướng dẫn kiến thức và kỹ năng trực tiếp từ chính Founder/CEO
Có cơ hội mở rộng net-working khi trực tiếp làm việc với các brand các KOL/Influencer trong cộng đồng công nghệ/ Setup
Môi trường Gen Z trẻ trung, năng động, cùng nhau "Make the dream work"
Được giới thiệu đơn vị làm việc uy tín trong Network Ecom của Vaithuhay nếu đảm bảo thời gian làm việc trên 1 năm và có thành tích tốt.
