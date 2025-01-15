Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1264/2, Đ. Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc

- Xây dựng kế hoạch mua hàng theo từng giai đoạn (mùa/tháng/chương trình bán hàng/ công trình,... ) căn cứ vào nhu cầu của P.Kinh doanh và/hoặc theo chỉ đạo của BGĐ và/hoặc theo các chương trình bán hàng của nhà cung cấp và/hoặc theo dự đoán khả năng tiêu thụ.

- Xây dựng các quy trình và văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế liên quan đến hoạt động mua hàng

2. Triển khai hoạt động mua hàng

- Phát triển và duy trì quan hệ hợp tác tốt với các nhà cung cấp chiến lược và các nhà cung cấp dự phòng để được hưởng các chính sách tốt nhất.

- Phân tích tình trạng tồn kho, kế hoạch bán hàng theo định kỳ hoặc phát sinh để có xác định nhu cầu đặt mua

- Đăng ký kế hoạch hàng hóa hàng tháng với các hãng điều hòa Công ty đang hợp tác.

- Đàm phán các điều khoản cụ thể theo từng đơn hàng mua, thống nhất hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng nhằm tối ưu chi phí mua hàng và tiến độ kịp thời, giảm tồn kho nội bộ.

- Chủ động khai thác thông tin về chiến lược sản phẩm, kế hoạch hàng hóa, catalogue sản phẩm từ các nhà cung cấp để nắm bắt thông tin và truyền thông kịp thời (thông tin, tài liệu) đến các bộ phận liên quan.

- Cung cấp các tài liệu, hồ sơ kèm theo hàng hóa để bàn giao, bảo hành theo quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán và/hoặc theo yêu cầu hợp lý của khách hàng.

- Xây dựng giá bán tiêu chuẩn và cập nhật vào phần mềm của Công ty theo định hướng.

- Hỗ trợ cân đối giá bán cho các công trình quan trọng theo yêu cầu trực tiếp từ BGĐ.

- Phối hợp với BP HCNS và kỹ thuật để đàm phán, lựa chọn các tổ đội thi công.

- Xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu giá vốn hàng hóa chi tiết của Công ty

- Theo dõi giá vốn và kiểm soát điều chỉnh nhằm đạt mục tiêu giá vốn của Công ty

3. Công việc khác- Báo cáo theo yêu cầu (định kỳ và phát sinh)

- Lưu trữ tài liệu, hồ sơ đúng quy định

- Tham mưu cho BGĐ và các bộ phận khác trong công tác quản trị và quản lý.

- Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành kinh tế, tài chính, kế toán, các ngành liên quan

- Thành thạo phần mềm tin học văn phòng

- Trung thực, nhiệt tình, thân thiện

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, cam kết và trách nhiệm

- Nhạy bén với thị trường, giá cả

- Mối quan hệ rộng trong thị trường nhà cung cấp điều hòa và các vật tư liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 – 15 triệu + phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại ...

- Được hưởng lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty.

- Được cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị cần thiết cho công việc.

- Quyền đề xuất các thay đổi trong quy trình làm việc hoặc cách thức cộng tác để hiệu quả công việc cao nhất.

- Quyền đề xuất nhu cầu lấy thông tin từ các bộ phận liên quan.

- Quyền đề xuất các nguồn lực phục vụ công việc, điều kiện làm việc và thu nhập.

