Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty CP Tin học Lạc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm và chọn lựa nhà cung cấp phù hợp

Lập danh sách các nhà cung cấp uy tín. Lập các đề mục tiêu chuẩn để lựa chọn các nhà cung cấp, phù hợp với tiêu chí của công ty. Cung cấp các thông tin về nhà cung cấp lên cấp trên để được xem xét và phê duyệt. Lưu trữ lại tất cả những thông tin về nhà cung cấp theo quy định của doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp.

Lập danh sách các nhà cung cấp uy tín.

Lập các đề mục tiêu chuẩn để lựa chọn các nhà cung cấp, phù hợp với tiêu chí của công ty.

Cung cấp các thông tin về nhà cung cấp lên cấp trên để được xem xét và phê duyệt.

Lưu trữ lại tất cả những thông tin về nhà cung cấp theo quy định của doanh nghiệp.

Thường xuyên theo dõi và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp.

2. Khảo sát giá trên thị trường

Khảo sát bảng giá của các nhà cung cấp khác nhau trên thị trường. Nếu như giá có sự chênh lệch quá cao thì có thể tiến hành thương lượng để có mức giá hợp lý với nhà cung cấp.

Khảo sát bảng giá của các nhà cung cấp khác nhau trên thị trường.

Nếu như giá có sự chênh lệch quá cao thì có thể tiến hành thương lượng để có mức giá hợp lý với nhà cung cấp.

3. Thực hiện mua hàng hóa theo quy trình của công ty

Xác định lại các yêu cầu về số lượng, loại hàng, lập các đề nghị tạm ứng mua hàng. Đàm phán, thương thảo hợp đồng mua hàng. Theo dõi toàn bộ quá trình mua hàng, nhận hàng. Thực hiện kiểm tra, kiểm duyệt hàng hóa khi nhận. Kiểm tra các giấy tờ liên quan và phải đảm bảo chính xác đầy đủ. Giải quyết và làm báo cáo phát sinh nếu có nhanh chóng

Xác định lại các yêu cầu về số lượng, loại hàng, lập các đề nghị tạm ứng mua hàng.

Đàm phán, thương thảo hợp đồng mua hàng.

Theo dõi toàn bộ quá trình mua hàng, nhận hàng.

Thực hiện kiểm tra, kiểm duyệt hàng hóa khi nhận.

Kiểm tra các giấy tờ liên quan và phải đảm bảo chính xác đầy đủ.

Giải quyết và làm báo cáo phát sinh nếu có nhanh chóng

4. Thực hiện các công việc liên quan khác

Thực hiện theo các yêu cầu phân công từ cấp trên. Hỗ trợ làm việc với Nhà cung cấp trong các trường hợp bảo hành nếu cần. Thực hiện các báo cáo, tổng kết số liệu theo yêu cầu của Trưởng Phòng.

Thực hiện theo các yêu cầu phân công từ cấp trên.

Hỗ trợ làm việc với Nhà cung cấp trong các trường hợp bảo hành nếu cần.

Thực hiện các báo cáo, tổng kết số liệu theo yêu cầu của Trưởng Phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán hoặc các ngành liên quan. Tiếng Anh giao tiếp khá, có khả năng đọc hiểu hợp đồng thương mại. Hiểu biết hoặc có kinh nghiệm về thủ tục xuất nhập khẩu. Thành thạo tin học văn phòng, Excel khá trở lên. Đàm phán và thương lượng tốt. Tư duy logic, tính toán nhanh, quan sát tốt. Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Kỹ năng quản lý thời gian và cập nhật liên tục Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng Công nghệ thông tin.

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán hoặc các ngành liên quan.

Tiếng Anh giao tiếp khá, có khả năng đọc hiểu hợp đồng thương mại.

Hiểu biết hoặc có kinh nghiệm về thủ tục xuất nhập khẩu.

Thành thạo tin học văn phòng, Excel khá trở lên.

Đàm phán và thương lượng tốt.

Tư duy logic, tính toán nhanh, quan sát tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng quản lý thời gian và cập nhật liên tục

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng Công nghệ thông tin.

Tại Công ty CP Tin học Lạc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động với nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp bản thân. Lương và thưởng kinh doanh, dự án, KPI. Tăng lương hằng năm hoặc trước kì hạn theo hiệu quả công việc vượt bậc. Thưởng tháng 13, các ngày Lễ – Tết, thưởng thâm niên sau 3 năm trở lên gắn bó tại Lạc Việt. Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh con, ... Ngoài chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định BLLĐ, công ty có thêm gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt dành cho nhân viên làm việc từ 01 năm trở lên. Khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật nhân viên, quà Tết... Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6.

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động với nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp bản thân.

Lương và thưởng kinh doanh, dự án, KPI. Tăng lương hằng năm hoặc trước kì hạn theo hiệu quả công việc vượt bậc.

Thưởng tháng 13, các ngày Lễ – Tết, thưởng thâm niên sau 3 năm trở lên gắn bó tại Lạc Việt. Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh con, ...

Ngoài chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định BLLĐ, công ty có thêm gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt dành cho nhân viên làm việc từ 01 năm trở lên. Khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật nhân viên, quà Tết...

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tin học Lạc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin