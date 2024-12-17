Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu vật tư, mua hàng từ các bộ phận/phòng ban của công ty và dự án.

Kiểm tra, xác định yêu cầu chính xác từ mặt hàng, số lượng, chủng loại, kích thước, màu sắc, thông số kỹ thuật... để lập kế hoạch thu mua hợp lí.

Tìm kiếm NCC và kiểm tra so sánh báo giá, đàm phán các điều khoản, trình duyệt sếp.

Soạn, kiểm tra hợp đồng/đơn hàng, thực hiện quy trình mua hàng, thanh toán.

Phối hợp với Bộ phận kế toán để xử lý hóa đơn, giấy tờ liên quan, quản lý và thanh toán công nợ NCC.

Theo dõi tình trạng đơn hàng, các xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có), đảm bảo đúng tiến độ.

Kiểm tra chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn hàng được giao so với yêu cầu và chuyển bộ phận Kho vận.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt, tuổi từ 22-27

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật, kinh tế, thương mại,...hoặc các chuyên ngành tương đương.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Mua hàng, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành Kỹ thuật.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Có kiến thức về hàng hóa và giá cả thị trường. Có khả năng phân tích, giao tiếp tốt, đàm phán tốt.

Cẩn trọng, linh hoạt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc : Toàn thời gian

Lương thỏa thuận

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện

Được hưởng đầy đủ các chế độ và bảo hiểm hiện hành : BHYT, BHXH, BHTN.

Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng Quý và hàng năm, theo kết quả kinh doanh của bản thân và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin