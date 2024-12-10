Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, tháp 1 tòa The Sun Anvenue 28 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Triển khai thực hiện mua tài sản, trang thiết bị; hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của Chi Nhánh và yêu cầu của Công ty
2/ Thủ tục xuất - nhập khẩu hàng hóa (backup)
- Thực hiện các công việc, báo cáo, tham mưu chuyên môn, xử lý sự vụ phát sinh theo quy định/yêu cầu của Trưởng nhóm hành chính.
- Cập nhật các quy định của Nhà nước về công tác xuất nhập khẩu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành chuyên ngành Kinh tế, Thương mại hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, các phần mềm khác liên quan đến công việc.
- Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu cơ bản.
- Kinh nghiệm làm việc 1-3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên các doanh nghiệp về mảng giáo dục
- Hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan đến nghiệp vụ mua hàng, xuất nhập khẩu hàng hóa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Làm việc trong môi trường hàng đầu về Khảo thí với gần 25 năm kinh nghiệm tổ chức các chứng chỉ thi Quốc tế; Hệ thống sản phẩm độc quyền, đa dạng, cải tiến liên tục, mang lại những lợi thế vượt trội trong công việc.
– Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận xứng đáng với năng lực ứng viên.
– Chế độ phúc lợi minh bạch, theo quy định Pháp luật.
– Thưởng lễ, thưởng cuối năm hấp dẫn, thưởng nóng, thưởng sáng kiến cải tiến công việc,...
– Xét điều chỉnh lương định kỳ hằng năm.
– Chương trình đào tạo nội bộ, chương trình phát triển cán bộ nguồn và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
– Hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi, teambuilding, du lịch, khám sức khỏe hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 75 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

