Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CP TM XD TRANG TRÍ NỘI THẤT G.S VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 01 - 03, Đường số 11, KDT Him Lam, P Tân Hưng, Q7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Triển khai mua hàng cho Dự án, trang thiết bị cho văn phòng, máy móc và nguyên vật liệu cho Nhà máy với mặt hàng trong và ngoài nước:

- Tiếp nhận và phản hồi đề xuất vật tư.

- Liên hệ Nhà Cung cấp lấy và so sánh và trình báo giá cho Trưởng phòng.

- Làm thủ tục thanh toán cho Nhà Cung cấp (gồm lên đơn hàng/Hợp đồng, đối chiếu công nợ).

- Theo dõi và cập nhật tình hình thanh toán cho Nhà Cung cấp và tình hình giao nhận hàng hóa (thông tin được cập nhật từ Nhóm Kho vận hoặc Thủ kho tại Công trình).

- Liên hệ Nhà Cung cấp bổ sung hóa đơn, chứng từ liên quan.

- Xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến việc sai khác số lượng/chất lượng của hàng hóa.

- Cập nhật giá cả hàng hóa.

2. Triển khai Hợp đồng và làm thủ tục thanh toán với Thầu phụ.

3. Tìm kiếm, chọn lọc và làm thanh toán cho Đơn vị Logistic và Forwarder.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Thương mại hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương (tại các Công ty cùng ngành nghề là một lợi thế).

- Có kiến thức rộng về hàng hóa ngành nghề và giá cả thị trường.

- Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng.

- Tiếng Anh: Có Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, tinh tế, có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Nhiệt huyết, trách nhiệm, trung thực và chủ động trong Công việc.

Tại CÔNG TY CP TM XD TRANG TRÍ NỘI THẤT G.S VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Bảo hiểm theo Luật định.

- Phụ cấp Cơm trưa.

- Thưởng Lương Tháng 13.

- Thưởng khác theo Quy định của Công ty hàng năm (nếu có).

- Các chính sách Phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, chính sách cho con CBNV, các ngày Lễ của CBNV nữ, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

- Khám Sức khỏe cho toàn CBNV mỗi năm/lần.

- Quà Tết cho CBNV.

- Được tham gia các chương trình Đào tạo phát triển phù hợp với năng lực và vị trí.

- Các Chính sách khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TM XD TRANG TRÍ NỘI THẤT G.S VIỆT NAM

