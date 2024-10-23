Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ACSPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 445 Gia Phú, phường 3, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện mua vật tư, mặt hàng, nguyên vật liệu cho công trình sửa nhà – xây nhà phố Tìm kiếm nhà cung cấp, nhà thầu – tổ đội. So sánh giá – chất lượng – chính sách mua hàng – giao hàng - chính sách thanh toán... Bóc tách khối lượng vật tư, lập kế hoạch và cung ứng vật tư đầy đủ các công trình Lập cơ sở dữ liệu các nhà thầu, nhà cung cấp, giá các loại vật tư thiết bị... gửi bộ phận thiết kế và dự thầu. Báo cáo mua hàng, bảng phân tích chi phí Đàm phán, thương lượng và lập thỏa thuận, hợp đồng, bảng báo giá ... với các nhà cung cấp, nhà thầu, tổ đội...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ có ít nhất 01 năm kinh nghiệm mua hàng xây dựng (sắt, thép, bê tông, cát, đá...) hoàn thiện (gạch men, đá, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện ...) Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngàng Xây dựng, Kế toán, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng ... Sử dụng phần mềm chuyên ngành Autocad và thành thạo tin học văn phòng Giao tiếp tốt, đàm phán tốt, trung thực, trách nhiệm và chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH ACSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 8 - 12 triệu và chế độ % lợi nhuận công ty hàng năm. Chế độ bảo hiểm Chính sách lao động theo quy định Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13 Chế độ du lịch công ty Tăng lương và vị trí theo năng lực & thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACSPACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.