Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH BUYMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH BUYMED
- Hồ Chí Minh: Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Buymed là công ty dẫn đầu về công nghệ và y tế, với sự tăng trưởng nhanh chóng từ năm 2018, Buymed đã và đang cung cấp thuốc & dược phẩm cho hơn 35,000 nhà thuốc, phòng khám cũng như bệnh viện trên toàn quốc và thị trường Đông Nam Á.
Mô tả công việc:
Duy trì trạng thái mở bán của sản phẩm (sku active) Xác định và cung cấp tài liệu để thực hiện quy trình thu mua bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động như chuẩn bị kế hoạch mua hàng, tìm nguồn cung ứng và lựa chọn nhà cung cấp hàng, giao hàng và loại bỏ hàng hết hạn Tiếp nhận đơn hàng, trực tiếp liên hệ NCC để lấy hàng và thanh toán Giám sát các yêu cầu mua hàng về mặt chất lượng, số lượng, giá cả, ngày hết hạn và chính sách đổi trả Thực hiện báo cáo: báo báo mua hàng, báo cáo xử lý khiếu nại, báo cáo công nợ NCC để lựa chọn NCC ưu tiên Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp Cập nhật và tìm kiếm nhà cung ứng sản phẩm, phát triển hệ thống nhà cung cấp để phục vụ mua hàng hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm thu mua, có kinh nghiệm thu mua ngành Dược là một lợi thế Hiểu về kênh phân phối ngành dược là một lợi thế
Khả năng sử vi tính: thành thạo excell
Có kỹ năng xử lý vấn đề và thương lượng đàm phán tốt
Chịu được áp lực công viêc cao
Tại CÔNG TY TNHH BUYMED Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm trên 100% lương
Xét tăng lương hoặc level định kỳ hàng năm
Bảo hiểm sức khỏe PVI
Khám sức khỏa định kì hàng năm
15 ngày nghỉ phép và 11 ngày nghỉ lễ
Phụ cấp tiền gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUYMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
