Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH BUYMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Buymed là công ty dẫn đầu về công nghệ và y tế, với sự tăng trưởng nhanh chóng từ năm 2018, Buymed đã và đang cung cấp thuốc & dược phẩm cho hơn 35,000 nhà thuốc, phòng khám cũng như bệnh viện trên toàn quốc và thị trường Đông Nam Á.

Mô tả công việc:

Duy trì trạng thái mở bán của sản phẩm (sku active) Xác định và cung cấp tài liệu để thực hiện quy trình thu mua bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động như chuẩn bị kế hoạch mua hàng, tìm nguồn cung ứng và lựa chọn nhà cung cấp hàng, giao hàng và loại bỏ hàng hết hạn Tiếp nhận đơn hàng, trực tiếp liên hệ NCC để lấy hàng và thanh toán Giám sát các yêu cầu mua hàng về mặt chất lượng, số lượng, giá cả, ngày hết hạn và chính sách đổi trả Thực hiện báo cáo: báo báo mua hàng, báo cáo xử lý khiếu nại, báo cáo công nợ NCC để lựa chọn NCC ưu tiên Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp Cập nhật và tìm kiếm nhà cung ứng sản phẩm, phát triển hệ thống nhà cung cấp để phục vụ mua hàng hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm thu mua, có kinh nghiệm thu mua ngành Dược là một lợi thế Hiểu về kênh phân phối ngành dược là một lợi thế Khả năng sử vi tính: thành thạo excell Có kỹ năng xử lý vấn đề và thương lượng đàm phán tốt Chịu được áp lực công viêc cao

Tại CÔNG TY TNHH BUYMED Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm trên 100% lương Xét tăng lương hoặc level định kỳ hàng năm Bảo hiểm sức khỏe PVI Khám sức khỏa định kì hàng năm 15 ngày nghỉ phép và 11 ngày nghỉ lễ Phụ cấp tiền gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUYMED

