Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

- Tìm kiếm , lựa chọn Nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu mua sắm của Công ty và đảm bảo các quy trình mua sắm nội bộ

- Phối hợp với nhân viên kinh doanh tìm hiểu rõ nhu cầu của người sử dụng

- Làm cấu hình thiết bị

- Triển khai Thực hiện hợp đồng (đàm phán ký kết hợp đồng, theo dõi hợp đồng, phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện hợp đồng đúng tiến độ)

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm kiếm, chăm sóc và phát triển mảng sản phẩm phân phối

- Chủ động nghiên cứu các đề tài liên quan đến sản phẩm nhằm tăng thêm các kiến thức về sản phẩm phụ trách.

- Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn.

- Hỗ trợ các văn bản, tài liệu cần thiết cho khách hàng.

- Theo dõi tình trạng hàng hóa, đặt đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

• Có 1 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng tương đương

• Tư duy tốt, có khả năng lập kế hoạch, phân tích báo cáo đánh giá công việc

• Có khả năng chịu áp lực cao

• Tiếng Anh ngoại ngữ

• Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm tại từng làm Công ty: thiết bị, vật tư, y tế, máy công nghệ sinh học....)

Quyền Lợi

- Thu nhập thỏa thuận: từ 10 - 13 triệu + thưởng doanh thu

- Thưởng nóng, thưởng ngay không nợ không giam lương

- Đầy đủ các chế độ (BHYT, BHXH) theo luật lao động;

- Hỗ trợ cấp, ốm đau, kết hôn, thai sản, tang chế,...

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ công việc;

- Có hỗ trợ cơm trưa, chi phí đi lại, điện thoại.

- Thưởng Lễ, Tết, 30/4, 1/5.....

- Thưởng tháng 13, doanh thu năm, KPI...

- Thưởng theo thâm niên

- Du lịch hằng năm

- Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện; có lộ trình thăng tiến tốt.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển

