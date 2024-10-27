Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company
- Hồ Chí Minh: 73
- 75 đường số 6, khu phố Hưng Phước IV, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các nghiệp vụ mua hàng trong nước và quốc tế
Giao dịch, đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp
Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng/cung ứng hàng hóa/dịch vụ với các nhà cung cấp
Cập nhật, lưu trữ hồ sơ mua hàng đầy đủ
Hỗ trợ bộ phận Xuất nhập khẩu - Kho
Làm hợp đồng ngoại thương
Thực hiện các nghiệp vụ mua hàng trong nước và quốc tế
Giao dịch, đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp
Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng/cung ứng hàng hóa/dịch vụ với các nhà cung cấp
Cập nhật, lưu trữ hồ sơ mua hàng đầy đủ
Hỗ trợ bộ phận Xuất nhập khẩu - Kho
Làm hợp đồng ngoại thương
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học: các chuyên ngành Ngoại thương, logictics, Thương mại, Kinh tế...
Tiếng Anh: thành thạo 4 kỹ năng
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tập trung
Ưu tiên hiểu về logistic, làm hợp đồng ngoại thương,
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực Mua hàng, xuất nhập khẩu
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng thâm niên làm việc, thưởng 1 tháng lương hoàn thành công việc trong 12 tháng, thưởng theo kết quả kinh doanh.
Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp công tác khi làm việc bên ngoài.
Tăng lương ít nhất 1 lần trong năm, mức lương tăng theo năng lực làm việc
Chế độ BHYT, BHXH và đặc biệt có BH tai nạn 24/24 cho nhân viên đầy đủ.
Được hưởng các chế độ khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm,.....
Làm việc từ thứ 2-6 (8h00-12h00 và 13h30-17h30)
Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại tạo hoàn thành công việc, nâng cao kiến thức và giá trị bản thân.
Nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI