Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 73 - 75 đường số 6, khu phố Hưng Phước IV, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ mua hàng trong nước và quốc tế Giao dịch, đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng/cung ứng hàng hóa/dịch vụ với các nhà cung cấp Cập nhật, lưu trữ hồ sơ mua hàng đầy đủ Hỗ trợ bộ phận Xuất nhập khẩu - Kho Làm hợp đồng ngoại thương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học: các chuyên ngành Ngoại thương, logictics, Thương mại, Kinh tế... Tiếng Anh: thành thạo 4 kỹ năng Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tập trung Ưu tiên hiểu về logistic, làm hợp đồng ngoại thương, Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực Mua hàng, xuất nhập khẩu

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thâm niên làm việc, thưởng 1 tháng lương hoàn thành công việc trong 12 tháng, thưởng theo kết quả kinh doanh. Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp công tác khi làm việc bên ngoài. Tăng lương ít nhất 1 lần trong năm, mức lương tăng theo năng lực làm việc Chế độ BHYT, BHXH và đặc biệt có BH tai nạn 24/24 cho nhân viên đầy đủ. Được hưởng các chế độ khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm,..... Làm việc từ thứ 2-6 (8h00-12h00 và 13h30-17h30) Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại tạo hoàn thành công việc, nâng cao kiến thức và giá trị bản thân. Nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company

