Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 228 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1.Quản lý hàng hoá & vật liệu:

1.Quản lý hàng hoá & vật liệu

Kiểm tra hàng hóa (vật liệu, dụng cụ, thiết bị y tế) khi có đơn hàng giao đến chi nhánh (hoặc của khu vực phụ trách), đảm bảo chất lượng và số lượng hàng đúng theo tiêu chuẩn và theo thỏa thuận

Cập nhật thông tin tình hình giao hàng cho mua hàng và kế toán theo quy định.

Nhận các chứng từ giao hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

Điều phối cung cứng hàng hóa (vật liệu, dụng cụ, thiết bị y tế) cho các bên liên quan (y tá trưởng các khu, y tá trưởng các chi nhánh khác...)

Tham gia kiểm tra đối chiếu hàng hoá thực có với số liệu trong sổ sách và phần mềm định kỳ hàng tháng.

2. Quản lý kho:

Sắp xếp bảo quản hàng hóa trong kho tránh bị hư hỏng.

Quản lý sổ xuất nhập tồn kho của kho hàng tổng và kho hàng có khoá, ghi chép thông tin nhâp hàng (số lượng, số PO), thông tin xuất dùng (số lượng, người nhận).

3. Báo cáo & hành chính:

Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý tốt các phát sinh trong quá trình mua hàng.

Sử dụng hiệu quả các tính năng phần mềm liên quan đến mua hàng, đảm bảo quy trình mua hàng.

Phối hợp với kế toán và quản lý vận hành kiểm kê vật liệu, dụng cụ và thẩm định tình trạng dụng cụ, thiết bị hằng tháng.

4. Nhiệm vụ khác:

Định kỳ (hàng tuần/tháng/quý) kiểm tra, check list công tác vệ sinh và các hoạt động bảo quản máy móc thiết bị, chỉnh trang CSVC, đồng thời thường xuyên theo dõi, thúc đẩy tiến độ mua sắm, sửa chữa để đảm bảo ổn định của các phòng khám mà mình phụ trách

Hướng dẫn cách bảo quản sử dụng các vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho nhân sự liên quan theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên UV có kinh nghiệm mua hàng, đặc biệt là mua hàng vật liệu nha khoa

Có chuyên môn y tá nha khoa

Kĩ năng kiểm tra đánh giá tình trạng dụng cụ, thiết bị, csvc

Thật thà, có trách nhiệm, có tư duy logic, biết sắp xếp công việc

Kĩ năng tin học văn phòng cơ bản.

Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8,000,000 - 12,000,000 VND/ tháng.

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương cơ bản.

Phụ cấp ăn trưa: 500,000VND/ tháng.

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

Chính sách thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng lương tháng 13,...

15 ngày phép/ năm: bao gồm 12 ngày phép/ năm và 3 ngày nghỉ ốm/ năm.

Được đào tạo, hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn.

Chính sách giảm giá khi sử dụng dịch vụ tại Parkway.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin