Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu mua hàng, đánh giá và trình duyệt đề xuất.
- Tiến hành tiềm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp theo yêu cầu.
- Xem hàng, đánh giá chất lượng, khảo sát, đánh giá năng lực, nhà cung cấp.
- Đàm phán mua hàng, thương thảo các điều kiện mua hàng.
- Lập phương án mua hàng/trình giá cho cấp quản lý.
- Theo dõi thông tin thị trường, cập nhật tình hình nhập hàng của các nhà cung cấp.
- Theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng trực tiếp với nhà cung cấp và PKD.
- Gửi lịch lấy hàng hàng tuần cho nhà cung cấp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Thương mại, v.v. và các chuyên ngành khác có liên quan.
- Kinh nghiệm: Từ 1 - 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành năng lượng như Than hoặc Biomass.
- Ứng viên có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
- Có kỹ năng đàm phán thương lượng,làm việc nhóm, lập kế hoạch.
- Giới tính: Nam ( 25 - 30)

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh
- Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, du lịch hàng năm,...
- Phúc lợi mừng sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch
- Có cơ hội được đào tạo, được thể hiện năng lực làm việc và được ghi nhận.
- Mội trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

