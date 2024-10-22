Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh: 15 đường số 6 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra nắm rõ yêu cầu vật tư, thiết bị của dự án.
Tìm nhà cung cấp, lấy báo giá.
Kiểm tra, làm rõ các báo giá đáp ứng kỹ thuật trước khi thương thảo với nhà cung cấp và trình BGĐ chọn nhà cung cấp
Thực hiện thủ tục tạm ứng, thanh toán và theo dõi giao hàng hoàn tất.
Lưu hồ sơ theo qui trình, qui định của công ty.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại Học, Cao đẳng về các ngành: Kinh tế, QTKD, Xây dựng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Cơ điện.
Trung thực, năng nổ và nhiệt huyết trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24;
Thưởng theo quy định Công ty;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện;
Xét tăng lương theo đợt, cơ hội thăng tiến.
Các chế độ phúc lợi khác theo qui định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
