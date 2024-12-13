Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219 Thạch Lam , phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận phiếu yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có chức năng yêu cầu vật tư, thiết bị hàng hóa. Kiểm tra thông tin, thông số, đặc tính kỹ thuật của từng mặt hàng có trong PYC, tính hợp lệ của PYC mua hàng đã được quản lý cấp cao phê duyệt;

Kiểm tra hàng hóa tồn kho theo báo cáo Min - Max hàng tuần và lập bảng đề nghị mua vật tư dự phòng;

Giao dịch với nhà cung cấp tìm mua sản phẩm, thương lượng, đàm phán giá và các điều khoản hợp đồng (hầu hết là nhà cung cấp nước ngoài nên mọi giao dịch thực hiện chủ yếu qua email và bằng tiếng Anh);

Theo dõi số lượng tồn kho và các yêu cầu phát sinh để cân đối số lượng- chủng loại hàng hóa cần mua;

Triển khai hợp đồng nhập khẩu, theo dõi việc nhập khẩu và giao nhập hàng hóa;

Các công việc khác liên quan đến việc mua hàng (mua bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu, làm các thủ tục thanh toán ngân hàng, bảo hành sản phẩm lỗi...);

Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế/ Kinh tế đối ngoại;

Anh văn giao tiếp tốt (nghe-nói- đọc-viết);

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thích ứng và linh hoạt;

Tự tin, có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần đồng đội;

Có khả năng tổ chức công việc, nhanh nhẹn, nhiệt tình, kiên nhẫn;

Giải quyết công việc cẩn thận, chính xác;

Có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao;

Chịu được áp lực công việc;

Có kinh nghiệm về lĩnh vực mua hàng, xuất nhập khẩu.

Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Sáng Thư Bảy;

Được nâng lương theo quy định của Công ty;

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Được làm việc trong một môi trường đảm bảo an toàn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific

