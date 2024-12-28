Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN TRUNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm nguồn hàng/nguồn nguyên vật liệu giá tốt, chất lượng đạt yêu cầu.

Tìm kiếm đối tác uy tín, hợp tác lâu dài hiệu quả.

Lưu trữ danh sách nhà cung cấp đã được phê duyệt và cả nhà cung cấp chưa được duyệt (làm dữ liệu dự phòng).

Đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng, đáp ứng kịp tiến độ sản xuất kinh doanh.

Cập nhật tình hình biến động giá, liên lạc nhà cung cấp công ty đang mua hàng để cập nhật tình hình giá thực tế.

Theo dõi,kiểm soát quá trình từ lúc đặt hàng đến lúc nhận hàng.

Nhận đầy đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ và tập hợp các chứng từ hợp lệ đó để thanh toán mua hàng.

Làm báo cáo hàng tuần hàng tháng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, tuổi từ 20-30 tuổi.

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, QTKD,...

ƯU TIÊN Có kinh nghiệm về thu mua từ 1 năm trở lên. (chưa kinh nghiệm sẽ đào tạo nhưng các bạn phải có định hướng theo ngành và không ngại khó)

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel

Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh

Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN TRUNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 – 12,000,000vnd/tháng (gross)

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và học hỏi cao.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và hưởng các khoản trợ cấp, nghỉ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.

Các chế độ thưởng lễ Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN TRUNG GROUP

