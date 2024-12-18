Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận và đáp ứng các yêu cầu mua sắm hàng hóa/dịch vụ đột xuất từ các bên liên quan.

Lập kế hoạch mua sắm hàng hóa/dịch vụ định kỳ trên cơ sở phân tích nhu cầu nội bộ.

Đàm phán với Nhà cung ứng về các điều khoản thương mại tối ưu cho Công ty, lựa chọn Nhà cung ứng và xin ý kiến thống nhất ký kết hợp đồng với Nhà cung ứng theo quy trình mua sắm và quy chế tài chính trong lĩnh vực mua sắm của Công ty.

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm, đánh giá, rà soát và cập nhật thường xuyên danh sách các nhà cung ứng sản phẩm.

Duy trì danh sách nhà cung ứng đã được đánh giá, nhà cung ứng khuyến nghị dùng và nhà cung ứng khuyến nghị không dùng (black list).

Theo dõi thực hiện hợp đồng, thực hiện thủ tục thanh quyết toán với Nhà cung ứng.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trên cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22 đến 27 tuổi.

Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực công việc.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành xây dựng.

Có khả năng phân tích và đánh giá thị trường.

Khả năng giao tiếp tốt, biết cách xây dựng các mối quan hệ với nhà cung ứng.

Có kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Excel).

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.

Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.

Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.