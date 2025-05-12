Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Số lượng: 01

2. Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7

3. Địa điểm làm việc: Tầng 5 toà Newskyline Văn Quán Hà Đông Hà Nội

4. Mô tả công việc:

Tìm kiếm & giao dịch với các NCC vải, nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ...

Lấy và lưu trữ các mẫu vải

Nghiên cứu các dòng chất liệu mới và đề xuất với trưởng phòng

Đàm phán các điều khoản thanh toán, giao hàng của các đơn hàng nhập khẩu

Theo dõi tiến độ các đơn hàng nhập khẩu

Kiểm tra chứng từ nhập khẩu, bàn giao thông tin cho bên làm thủ tục khai quan và kế toán

Giao dịch với cán bộ hải quan khi có sự vụ

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: từ 25-30 tuổi

2. Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan

3. Kỹ năng:

Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

Tin học văn phòng cơ bản

Có kỹ năng đàm phán

Có kiến thức về xuất nhập khẩu là một lợi thế

Kỹ năng teamwork

Kỹ năng làm việc độc lập

4. Kinh nghiệm: từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

5. Yêu cầu khác:

Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ

Theo dõi các đơn hàng một cách sát sao

Nhanh chóng xử lý những vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe…

- Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

- Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ…

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính…

- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin